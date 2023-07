La Commission du logement de l'Ontario attribue cette tendance à un ensemble de conditions du marché qui ont fait que l'intérêt pour l'achat d'une maison est élevé, mais que les taux hypothécaires sont difficiles à gérer et que l'offre est restreinte.

Les ventes de logements ont été freinées le mois dernier par l'incertitude entourant les perspectives de la Banque du Canada en matière d'inflation et de taux d'intérêt , a déclaré Paul Baron, président de la Commission, dans un communiqué de presse.

En outre, le déficit d’offre a probablement écarté certains acheteurs potentiels, car ils n'ont pas pu trouver une maison répondant à leurs besoins. En d'autres termes, on ne peut pas acheter ce qui n'est pas disponible explique-t-il.

L’année 2023 avait débuté par un désintérêt des deux côtés de la transaction. Les acheteurs en raison de la hausse des taux d'intérêt, et les vendeurs potentiels parce qu'il y avait moins de guerres d'enchères.

Changement de tendance

Les transactions des derniers mois suggèrent que le marché est en train de se redresser.

De février à mai, les prix moyens et les ventes ont de nouveau augmenté et les vendeurs ont commencé à reprendre confiance en eux et à remettre leur logement en vente.

Le prix moyen de vente d’une maison à Toronto était de 1 182 120 $ le mois dernier, soit une hausse de 3,2 % par rapport au mois de juin précédent. Toutefois, le prix est inférieur à la moyenne de 1 195 929 $ auquel les maisons se sont vendues en mai.

Les prix des maisons individuelles, des maisons jumelées et des maisons en rangée ont augmenté d'une année sur l'autre, tant à Toronto qu'en banlieue.

La situation est différente pour les condominiums, dont les prix ont baissé en moyenne de 1,1 % par rapport à l'année dernière. La variation a été faible dans certains endroits, à peine 0,2 % dans la Ville Reine, mais plus élevée dans les banlieues avoisinantes d’autres, comme dans le 905, où elle a chuté de 1,1 %.

Une tendance à la hausse à Vancouver

Dans l'ensemble de la région, la commission a comptabilisé 7481 ventes, contre 6422 en juin dernier et 8997 en mai de cette année.

Les nouvelles inscriptions sur le marché ont totalisé 15 865, soit une baisse d'environ 3 % par rapport à l’année dernière à la même période.

Ces chiffres ont été publiés un jour après que le Real Estate Board of Greater Vancouver a indiqué que les prix des logements avaient augmenté le mois dernier par rapport à mai, les acheteurs potentiels étant confrontés à une pénurie d'offres dans la région.

Le mois dernier, le prix de référence dans la région s'est établi à plus de 1,2 million de dollars, soit une baisse de 2,4 % par rapport à juin 2022, mais une hausse de 1,3 % par rapport à mai.