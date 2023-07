Un pas de plus vers un regroupement municipal à Plessisville

Le projet de regroupement de la Paroisse et de la Ville de Plessisville vient de franchir une étape cruciale aux yeux des deux instances municipales.

La demande commune de regroupement est maintenant finalisée et sur le point d'être adoptée. C'est ce qu'affirment les deux conseils municipaux dans un communiqué de presse conjoint. Après avoir déposé un avis de motion le 4 juillet, la Paroisse proposera un règlement autorisant la présentation d'une demande commune de regroupement au gouvernement le 7 août prochain. La Ville de Plessisville fera de même une semaine plus tard.

« Bien qu’il reste des étapes avant de finaliser le regroupement, il s'agit d’un moment important alors que nos deux municipalités se sont entendues sur un projet porteur pour notre communauté », souligne par voie de communiqué le maire de la Paroisse de Plessisville, Jean-François Labbé. Nos deux conseils travaillent ensemble et sont prêts à voter concrètement sur une demande commune de regroupement qui viendra mettre un terme au climat conflictuel qui régnait depuis trop longtemps entre la Ville et la Paroisse », ajoute-t-il.

Pour sa part, le maire de la municipalité de Plessisville, Pierre Fortier, se dit aussi fier du travail accompli. « Ce projet propose un regroupement équilibré [qui permettra de former ] une collectivité plus forte et inclusive ».

Les élus souhaitent d'ailleurs obtenir l'aval et l'accompagnement du gouvernement provincial dans cette démarche. Les citoyens qui souhaitent connaître les détails du projet peuvent consulter le site internet de leur municipalité ou se présenter à leur hôtel de ville.