Le tunnel La Fontaine fermé pour plusieurs week-end en juillet

En plus de la congestion provoquée par les travaux de réfection à long terme dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les automobilistes devront composer avec plusieurs fermetures complètes certaines fins de semaine en juillet. Une première fermeture de nuit dans les deux directions est d'ailleurs prévue à compter de vendredi soir.

Selon le ministère des Transports du Québec, ces fermetures sont nécessaires afin de procéder à des travaux d’entretien, d’inspection et de réfection de la chaussée.

Dès vendredi soir 23 h, l’autoroute 25 et le tunnel seront fermés autant vers Montréal que la Rive-Sud, et ce, jusqu’à 8 h, samedi matin.

Samedi soir, le tunnel sera de nouveau fermé à compter de 23 h, et ne sera rouvert qu’à compter de 9 h dimanche matin.

Tous les tronçons et bretelles d’accès qui mènent au tunnel seront fermées 30 minutes d’avance, soit à compter de 22 h 30.

Fermetures prévues en juillet dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Fin de semaine du 7 juillet : fermetures de nuit du tunnel dans les deux directions

: fermetures de nuit du tunnel dans les deux directions Fin de semaine du 14 juillet : fermeture en direction de la Rive-Sud en tout temps, à laquelle s'ajoutent des fermetures de nuit en direction de Montréal

: fermeture en direction de la Rive-Sud en tout temps, à laquelle s'ajoutent des fermetures de nuit en direction de Montréal Fin de semaine du 21 juillet : fermeture en direction de Montréal en tout temps, à laquelle s'ajoutent des fermetures de nuit en direction de la Rive-Sud



Source : Ministère des Transports du Québec

Rappelons que la circulation est lourdement perturbée sur les voies d’accès au tunnel La Fontaine en raison de la fermeture permanente de trois voies sur six au moins jusqu’en novembre 2025 pour d’importants travaux de réfection de l’infrastructure, âgée de plus de 50 ans.

Échangeur Saint-Pierre

Les gens qui devront emprunter la route 138 ce week-end devront prévoir des retards notamment vers l’aéroport Montréal-Trudeau en raison de fermetures en direction est, à l’approche de l’échangeur Saint-Pierre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carte des travaux dans l'échangeur Saint-Pierre le week-end du 7 au 10 juillet 2023. Photo : ministère des transports et de l / Hand-out

De vendredi 23 h à lundi matin 5 h 30, l’entrée de la route 138 est en provenance de la rue Clément sera complètement fermée.

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h, et de dimanche 23 h à lundi 5 h, la route 138 est sera complètement fermée entre la sortie #2 (Rue Clément / Rue St-Patrick ) et l’échangeur Saint-Pierre.

Une seule voie sera par ailleurs ouverte sur ce tronçon de samedi 7 h jusqu’à 23 h dimanche.

En provenance du pont Honoré-Mercier, la bretelle de la route 138 qui relie l’autoroute 20 ouest sera aussi complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi matin, 5 h.

Des fermetures partielles ou complètes sont également prévues sur la route 138 en direction est, à l'approche de l'échangeur. De la congestion est à prévoir , prévient le MTQ.

Deux voies sur trois sur la 15 sud, à La Prairie

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carte des travaux sur l'autoroute 15 à la hauteur de La Prairie du 8 au 10 juillet 2023. Photo : Ministère des Transports / Hand-out

Samedi et dimanche, seule une voie sera ouverte sur l’autoroute 15 sud entre les boulevards Matte (Brossard) et Montcalm (Candiac) pour des travaux d’entretien de la chaussée à la hauteur de La Prairie.

Les fermetures de voies auront lieu samedi de 6 h à 21 h et dimanche de 6 h jusqu’à lundi matin, 5 h.

Travaux intensifs sur l’autoroute 13

Des travaux d’amélioration de la sécurité sur l’autoroute 13 nord, à Laval, entraîneront la fermeture complète de la voie de service à la hauteur du boulevard Sainte-Rose de vendredi à 22 h jusqu’à lundi 5 h.

La bretelle d'accès du boulevard Sainte-Rose à la voie de service de l'autoroute 13 nord sera aussi fermée tout le week-end.

Sur l'A-13 nord, la voie de droite sera fermée en journée entre le boulevard Dagenais et le pont Vachon. Les deux voies de droite seront quant à elles fermées au cours de la nuit.

Fermetures de nuit sur les autoroutes 25, 50 et 640 (Rive-Nord)

À compter de dimanche, les automobilistes de la Rive-Nord devront faire preuve de patience sur les autoroutes 25, 50 et 640 en raison de travaux d’amélioration de la chaussée qui se dérouleront du 9 juillet jusqu’à la mi-octobre.

En raison de la nature des travaux, des fermetures complètes et partielles de soir et de nuit, sur divers tronçons de l'autoroute 25, 50 (Guy-Lafleur) et 640, seront nécessaires , prévient le MTQ dans un communiqué.