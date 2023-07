L’humidité et la chaleur enveloppent la grande région de Québec depuis mercredi avec un humidex qui frôle les 40. La Ville de Québec offre un peu de répit à la population en prolongeant les heures d’ouverture de sept piscines extérieures afin de se rafraîchir.

Jusqu'à vendredi, près d’une dizaine de piscines extérieures supplémentaires seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 20 h.

La Ville indique dans un communiqué de presse que certaines bibliothèques sont ouvertes en soirée, jusqu’à 21 h. Des fontaines à eau sont disponibles un peu partout sur le territoire de la ville et un brumisateur a été installé récemment sur la place Jacques-Cartier.

Le CIUSSS recommande d'éviter les activités physiques intenses lors d'un épisode de chaleur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christiane Latortue

Éviter les coups de chaleur

En parallèle au Festival d’été de Québec (FEQ), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale recommande quelques gestes à adopter afin de prévenir les problèmes de santé pouvant survenir lors de ces épisodes de chaleur.

La chaleur, surtout lorsqu’elle est accompagnée d’une humidité élevée, peut causer divers problèmes de santé comme de la déshydratation, de la fatigue, des étourdissements, des malaises, des crampes, de la fièvre, une perte de connaissance, de l’épuisement ou un coup de chaleur. En cas de chaleur importante, la prise de drogues et la consommation d'alcool augmentent significativement les risques de déshydratation et de coups de chaleur , mentionne alors le CIUSSS .

Certaines personnes sont plus vulnérables aux vagues de chaleur comme les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, de diabète ou de problèmes de santé mentale. Les bébés et les enfants âgés de moins de cinq ans sont également prédisposés aux problèmes de santé en raison de la chaleur extrême.

Le CIUSSS recommande aux festivaliers du FEQ d'être vigilants devant de potentiels malaises causés par la chaleur.

Si une personne fait un malaise, allongez-la au sol et surélevez ses jambes , préconise le CIUSSS et demandez à quelqu’un d’aller chercher de l’aide chez les responsables des premiers soins déployés sur place .

Il faut également faire de l'espace autour de la personne pour permettre à l’air de l’atteindre facilement .

Chaleur étouffante

Environnement Canada prévoit que la vague de chaleur persistera à Québec jusqu’à jeudi soir.

Le mercure devrait atteindre 32 °C dans la grande région de Québec, et l’indice humidex devrait frôler les 40, selon les services météorologiques d’Environnement Canada.

Des enfants se rafraîchissent au bord d'une fontaine en raison de la chaleur accablante qui frappe le Québec. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes