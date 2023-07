L’ambulancier disparu près de Kashechewan retrouvé sans vie

Les recherches près de Kashechewan, dans le Grand Nord de l’Ontario, visant à trouver l’ambulancier porté disparu et présumé noyé depuis lundi ont pris fin mercredi soir. Son corps a été récupéré peu après 17 h.

C’est ce qu’a confirmé le chef de la Première Nation, Gaius Wesley, dans une publication sur les réseaux sociaux en fin de journée.

Des équipes de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et des bénévoles parcouraient la rivière Albany depuis deux jours dans l’espoir de retrouver le disparu. Plus 20 bateaux et 50 personnes avaient été déployés.

L’équipe de plongée de la PPO est arrivée à Kashechewan mercredi pour appuyer les efforts sur le terrain. Le même jour, le périmètre de recherche avait été élargi vers le nord en direction de la baie James.

La Première Nation Moose Cree, établie plus loin sur la côte de la baie James, avait aussi fourni des drones équipés de caméras de recherche et de sauvetage.

L'ambulancier, qui habitait la communauté depuis à peine deux semaines, a traversé la rivière Albany en bateau avec un autre ambulancier et une infirmière.

Ils allaient chercher des provisions dans la communauté voisine de Fort Albany.

Dans une mise à jour antérieure, le chef Wesley avait indiqué qu’ils avaient dû abandonner leur bateau en raison des forts courants.

L'ambulancier porté disparu a tenté de le récupérer, puis des témoins l'ont vu se faire emporter par le courant.