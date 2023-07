Des fêtes de cuisine pour célébrer la culture gaélique du Cap-Breton

Organisé par le Collège gaélique, le KitchenFest, qui fait référence à une fête de cuisine, se déroule jusqu’au 8 juillet. Cette célébration annuelle existe depuis 10 ans et donne aux habitants et aux visiteurs un aperçu de la culture et la langue gaélique de l'île, qui est toujours vivante.

On dit souvent que le KitchenFest, c'est le petit frère du Festival des Couleurs celtiques , explique la musicienne néo-écossaise originaire d'Antigonish, Mary Beth Carty, qui participe à plusieurs soirées de musique tout au long de ces neuf jours de festival.

Une soirée de musique traditionnelle au Red Show Pub, à Mabou, dans le cadre du KitchenFest 2023. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Des musiciens et membres du public se retrouvent dans certains pubs et salles communautaires pour des soirées de musique traditionnelle, des contes et chants gaéliques, des céilidhs, des danses carrées et des gigues.

« Il n'y a pas de têtes d'affiche, c'est juste des artistes locaux. Nous sommes souvent quatre ou cinq artistes sur scène qui n'avons pas nécessairement déjà joué ensemble. C'est plus de la collaboration et de l'improvisation. » — Une citation de La musicienne Mary Beth Carty

Le gaélique écossais, une passion

Mary Beth Carty est une passionnée des cultures du Cap-Breton et du gaélique, la langue maternelle de ses ancêtres. Depuis qu'elle est jeune, elle s'efforce d'apprendre la langue, et parle aujourd'hui assez pour avoir une conversation.

Plusieurs Néo-Écossais ayant des racines irlandaises ou écossaises s'intéressent maintenant à la culture et la langue gaélique. Photo : Getty Images / Jim Feng

C'était la langue maternelle de ma grand-mère, donc c'est proche de moi , laisse savoir la multi-instrumentiste.