Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis sur la table un nouveau levier pour aider les municipalités à lutter contre la pénurie de logements abordables dans la province. Dans la Péninsule acadienne, on aimerait plutôt recevoir plus de financement de la province pour prendre le problème à bras le corps.

Ce nouveau règlement pourrait permettre aux municipalités d’adopter un arrêté qui exigerait que les promoteurs réservent une partie de leurs nouveaux immeubles au logement abordable.

Selon la définition de Fredericton, un logement est jugé abordable si le ménage qui l’occupe y consacre moins de 30 % de ses revenus.

Dans la Péninsule acadienne, comme ailleurs dans la province, le logement est un problème majeur. Pour le maire de Caraquet, Bernard Thériault, ce règlement est un outil de plus. Il va peut-être permettre à des municipalités d’arriver à des négociations .

Mais selon lui, ce nouvel outil n’aura que très peu d’impacts en milieu rural.

Il serait surtout valable dans les grandes villes où les développements immobiliers se font par dizaines voire centaines d’unités. Il est plus simple d’ imposer au promoteur une portion de logement abordable dans ces conditions, selon lui.

Les promoteurs sont, à son avis, plus attirés par les grandes villes où les projets plus importants promettent de plus gros profits.

Dans les régions rurales, ça ne se passe pas comme ça , estime-t-il. Quand on est chanceux à Caraquet, on construit 15 maisons. L’an passé exceptionnellement, on en a eu 45 unités.

Bernard Thériault estime que si la municipalité de Caraquet n’était pas intervenue dans le rezonage, les infrastructures et dans un cas le don d’un terrain pour la construction de ces projets, la majorité n'auraient pas vu le jour.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, estime que ce dont les municipalités ont besoin avant tout pour régler la crise du logement abordable, c'est de plus de financement.

Mais des incitatifs de ce type ont un coût supporté par les municipalités. Pour le maire de Caraquet, ce dont les municipalités ont donc vraiment besoin, c’est de l’argent.

Il pourrait servir par exemple à subventionner des loyers, mais également pour lancer des projets de construction et attirer les promoteurs immobiliers.

