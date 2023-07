Les enquêteurs tentent de remonter à la source d’une fraude qui a laissé au bord de la ruine financière une femme de 60 ans, Sarah Smith. Radio-Canada a accepté de ne pas dévoiler son vrai nom parce qu'elle craint d’être stigmatisée à cause de son histoire.

Sarah croyait avoir trouvé l’amour lorsqu’elle est tombée sur le profil, qu’elle croyait parfait, d’un homme sur l'application de rencontre Zoosk.

Le présumé escroc à l’amour s'y faisait appeler Carl Pettersson, se présentant comme originaire de Calgary, âgé de 62 ans, diplômé en études supérieures, chrétien, divorcé et sans enfants.

Il m'a dit en substance : je veux me précipiter là où tu es à la fin de la journée , se rappelle Sarah.

Sarah raconte qu’elle était émotionnellement fragile lorsqu'elle a rencontré le prétendu amoureuxm en septembre 2021. En plus de ses propres problèmes de santé, l'infirmière venait de perdre son seul frère, suivi de son père quelques semaines plus tard. Sa mère venait de recevoir un diagnostic de démence.

Je n'ai probablement jamais été aussi vulnérable de toute ma vie , dit-elle.

Appâter la victime

Mise au courant de tout ce par quoi Sarah passait, le présumé escroc s’est davantage montré présent et attentionné. De fil en aiguille, Carl Pettersson pose des problèmes d’ordre financier tout en évitant toute possibilité d’une rencontre physique avec Sarah.

Avant, il lui fait voir un solde de son compte bancaire qui s'élevait à plus d'un million de dollars, ce qui a permis à Sarah de croire que l'« architecte » était riche.

Ils vous préparent… il y avait son nom et tout le reste. Ce qu'ils peuvent faire est très élaboré , affirme-t-elle.

Pour aider son amoureux, l'infirmière utilise une marge de crédit hypothécaire, emprunte à des membres de sa famille et à des amis, encaisse des REER et contracte une deuxième hypothèque.

Usurpation d’identité

En août dernier, alors qu'elle prévoyait de vendre la maison de ses parents pour obtenir plus d'argent, ses cousins sont intervenus. Ils avaient fait une recherche inversée sur la photo de profil et découvert que Carl Pettersson n'était pas celui qu'il prétendait être. La photo appartenait à quelqu'un qui vivait à Denver et avait été utilisée dans plusieurs profils de rencontres.

En découvrant que ce n'était pas vrai et que j'avais perdu tout cet argent, je me suis effondré , dévoile Sarah Smith.

Elle dit avoir perdu non seulement son argent et le prétendu amour de sa vie, mais aussi plusieurs membres de sa famille qui n'arrivaient pas à croire qu'elle s'était fait arnaquer et qu'elle leur avait caché tant de choses.

Je me sentais suicidaire. J'étais tellement anéantie.

CBC/Radio-Canada a contacté l'homme figurant sur la photo utilisée par le présumé escroc. Il s'appelle Bradley Joseph et travaille dans le domaine du marketing à Denver. Il dit recevoir des appels de femmes du monde entier qui ont découvert qu'elles avaient été victimes d'une escroquerie.Selon lui, cette situation dure depuis environ cinq ans.

Cela me met mal à l'aise, me rend très triste et me met en colère, car il y a tellement de gens qui se sentent seuls et vulnérables , s’indigne Joseph.

Pas de vérification des antécédents

Les conditions d'utilisation de Zoosk stipulent que l'application ne filtre pas systématiquement les utilisateurs, n'enquête pas sur leurs antécédents, ne tente pas de vérifier les informations et ne procède pas à des vérifications d'antécédents criminels.

Sarah Smith estime cependant que Zoosk devrait demander deux pièces d'identité pour relever la barre d'entrée, effectuer des recherches inversées sur les photos de profil et exiger des nouveaux clients qu'ils regardent une vidéo décrivant des histoires de victimes d'escroquerie.

La police encourage toute autre victime de fraude à la romance en ligne à se manifester.

Avec les informations de Colleen Underwood