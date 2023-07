Santé publique Ottawa lance un nouveau cours en ligne « Fêter plus sûrement »

Santé publique Ottawa (SPO) a lancé un nouveau cours en ligne sur sa page web « Fêter plus sûrement » qui donne des conseils sur la façon de savoir si quelqu'un souffre d'une surdose de drogue et sur ce qu'il faut faire.

Le nouveau cours dure environ 30 minutes. Il est conçu pour préparer les gens à réagir aux empoisonnements et aux surdoses dus à différents types de drogues récréatives qui circulent communément.

Nous entrons dans la saison des événements et des festivals et nous voulons nous assurer que tout le monde est bien préparé s'il choisit d'aller à ces événements et consomme des substances , explique Megan Francoeur, une infirmière de santé publique qui travaille avec l'équipe de santé publique de SPO chargée des dépendances et de la consommation de substances.

Les décès liés aux opioïdes chez les adolescents et les jeunes adultes de l'Ontario ont triplé entre 2014 et 2021, selon une étude récente du réseau de recherche sur les drogues du groupe hospitalier Unity Health Toronto (Ontario Drug Policy Research Network).

De janvier à mars, cette année, les visites aux urgences dues à des surdoses d'opioïdes à Ottawa ont atteint entre 82 et 88 par mois. En avril, ce nombre est passé à 101. En mai, il a atteint 117 visites.

Mme Francoeur indique que le nouveau cours, qu'elle a contribué à élaborer, aborde les taux croissants de surdoses d'opioïdes en même temps que d'autres tendances actuelles en matière de consommation de drogues.

Des médicaments tels que les benzodiazépines - une classe de médicaments qui servent à réduire l'anxiété et l'insomnie - sont également mélangés et coupés en drogues non réglementées, explique-t-elle. La sensibilisation à ces substances et à d'autres est abordée dans le cours proposé.

Les conséquences des surdoses sur la santé mentale

En tant qu'infirmière, Mme Francoeur a administré à plusieurs reprises de la naloxone en réponse à des surdoses d'opioïdes. Selon elle, cette expérience peut avoir des conséquences sur la santé mentale.

Ce n'est peut-être pas tout de suite, mais parfois des semaines ou des mois plus tard, vous pouvez en ressentir les effets sur votre santé mentale , raconte-t-elle.

C'est pourquoi une partie importante du cours porte sur la manière de prendre soin de soi après l'événement. On y donne des conseils sur la manière d’en parler avec sa famille et ses amis.

La naloxone est disponible dans les pharmacies d'Ottawa, rappelle Mme Francoeur. Elle recommande à toute personne cherchant de l’information sur la manière de trouver une trousse de naloxone de se rendre sur la page web de SPO .