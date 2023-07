La Traversée Fantastique de retour en août à Gallichan

L'événement familial créé en 2016 a lancé sa 6e édition mercredi au Café des Rumeurs.

Les équipes d'au moins deux personnes auront deux heures pour se construire une embarcation à partir de matériaux recyclés et traverser la rivière Duparquet.

Une partie du comité de la Traversée fantastique de Gallichan. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Émilien Larochelle, membre du comité organisateur de la Traversée fantastique, souligne que la rapidité n'est pas le seul critère pour remporter un prix.

Il y a également l'aspect artistique de l'embarcation, autrement dit, ceux qui font preuve d'imagination, ça compte. Il y a également le dynamisme de l'équipe. Ils peuvent être au moins deux, et plus. L'an passé, il y a une équipe, ils étaient sept et ils étaient très dynamiques , explique-t-il.

Une petite traversée est également organisée pour les enfants, tout comme des balades en rabaska, un spectacle avec le groupe Mad et des feux d'artifice.