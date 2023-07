Un mois de juin marqué par les feux et la fumée

Dès le 1er juin, des orages ont généré beaucoup de foudre, qui a allumé plusieurs feux de forêt sur la Côte-Nord et ailleurs au Québec. En raison du temps chaud et sec, ceux-ci ont pris rapidement de l’expansion dans les jours suivants.

La semaine suivante, à partir du 5 juin, la pluie soulage les régions de l’Est. Cette pluie est accompagnée par un changement de masse d’air et de températures inférieures à la normale , explique Environnement Canada.

À Mont-Joli, une chute significative des températures a été observée, soit une baisse de 19 degrés Celsius en une seule journée.

Sur la Côte-Nord, plus de 30 mm de pluie sont tombés sur le territoire, ce qui a grandement contribué à combattre les feux forestiers. De l’autre côté du golfe, sur la pointe est de la Gaspésie, les fortes pluies ont causé quelques débordements de rivières.

Précipitations exceptionnelles en Gaspésie

La région de la Gaspésie a été touchée du 5 au 8 juin par une dépression quasi-stationnaire , résume Environnement Canada. En quelques jours, Gaspé a reçu 121,5 mm de précipitation, alors que la normale pour un mois de juin est de 79,6 mm.

Le secteur de Cap-Madeleine a été particulièrement touché. On y a comptabilisé 131,1 mm de pluie en une seule journée, un événement qualifié de très rare par Environnement Canada.

Après les feux, la fumée

Vers la fin du mois de juin, la fumée et la mauvaise qualité de l'air ont été présentes presque tous les jours à un endroit ou à un autre dans l’Est-du-Québec.

Durant cette période, la santé publique a répété que les concentrations de particules fines dans l’air pouvaient nuire à la santé de tous.

Le vent a fait voyager différentes particules fines émanant des feux de forêts de la Côte-Nord jusqu'au Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : André Michel

Un mois de juillet chaud

Alors que l'Ontario et le sud du Québec sont visés par une vague de chaleur extrême pour le début du mois de juillet, l’Est-du-Québec devrait s’en tirer de façon plutôt confortable dans les prochains jours grâce au vent.

La brise côtière protège quand même pas mal les secteurs, mais on a présentement des avertissements de chaleur assez importante jusqu'à Québec et même pour la région du Saguenay, donc c'est un peu plus proche de l'Est. La Gaspésie aura aussi des températures élevées , raconte le météorologue chez Environnement Canada Simon Legault.

Simon Legault est météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changement climatique Canada. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les nuits devraient rester très confortables sur la Côte-Nord , assure Simon Legault. On parle de 14, 15 degrés la nuit. Alors même s'il y a des journées plus chaudes, ça aide quand même pas mal à tempérer.

Environnement et changement climatique Canada rappelle qu'historiquement, le mois de juillet est le mois le plus chaud de l'année et qu'il ne devrait pas y avoir d'exception cette année. Des averses et des températures plus froides sont quand même attendues au début et au milieu de la semaine prochaine.