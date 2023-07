Contrairement au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec, et plusieurs entreprises médiatiques, dont CBC/Radio-Canada, le gouvernement de l’Ontario continuera d’acheter de la publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Par courriel, le cabinet du premier ministre, Doug Ford, a confirmé à Radio-Canada, ne pas avoir l’intention de changer sa politique d’achat de publicité.

L'Ontario n'a pas l'intention de modifier sa politique publicitaire et continuera à soutenir les médias canadiens par le biais de campagnes publicitaires gouvernementales , a déclaré le cabinet de M. Ford.

Statu quo à la Ville de Toronto

Même son de cloche pour la Ville de Toronto, qui dit pour sa part être au courant de la décision de la décision du gouvernement du Canada.

Nous n'avons pas modifié nos pratiques actuelles, mais nous suivons l'évolution de la situation , ajoute un porte-parole pour la municipalité.

Mercredi plusieurs médias, dont CBC/Radio-Canada, ont annoncé qu'ils n'achèteraient plus de publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Le gouvernement fédéral a également annoncé mercredi qu’Ottawa n'achètera plus de publicité de la part de Meta, tant et aussi longtemps que la maison mère des réseaux sociaux Instagram et Facebook continuera de bloquer les contenus journalistiques canadiens.

Un peu plus tôt ce mois-ci, Meta, a choisi de bloquer la diffusion du contenu journalistique et de défier la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) adoptée par le Parlement canadien, qui entend obliger les géants du numérique à partager les revenus tirés de la diffusion de ce contenu avec les médias du pays.