Carala et Terence Jellema sont des randonneurs expérimentés de l'arrière-pays qui visitaient le parc provincial du Cap Chignecto pour la première fois. Ils avaient prévu une randonnée de cinq jours qu’ils ont commencée dimanche.

Le couple raconte comment ils ont marché avec de l'eau jusqu'à la taille, lundi, et traversé des rivière aux flots rapide en tentant de se rendre au chalet qu'ils avaient loué.

Nous en avions jusqu'aux cuisses , raconte Carala Jellema. À ce moment-là, tout s'est déchaîné et, en gros, vous pouviez juste sentir l'eau jaillir directement dans vos bottes. On s'est dit : 'OK, on est mouillé maintenant'.

Ce n'est que lorsqu'ils ont retrouvé le service cellulaire le long du chemin qu'ils ont appris que le parc était fermé et évacué.

Les Jemella ont appelé le personnel du parc qui leur a dit que s'ils pouvaient se rendre à leur cabine, ils devraient y aller et rester sur place pour la nuit, ils seraient récupérés au matin.

Le parc provincial du Cap Chignecto a fermé mercredi après de fortes pluies, qui ont faits débordé des rivières et des ruisseaux et mené a des inondations par endroit. Photo : Gracieuseté de Carala et Terence Jemella

Le couple explique qu'ils n'avaient pas apporté de tente avec eux, alors ils savaient qu'ils devaient se rendre au chalet. Une fois à l'abri, ils ont commencé à penser que ce n'était peut-être les conditions météorologiques typiques de la Nouvelle-Écosse.

C'était un peu comme, 'Oh wow, OK, ça pourrait devenir bien pire' , se rappelle Terence Jellema. Au point où ils font sortir les gens d'ici. Après on était comme, 'OK, c'est peut-être plus grave qu'on le pensait.'

Ils ont été secourus le lendemain matin par le personnel du parc qui a conduit une camionnette le long d'un ancien chemin forestier de la région et a réussi à rejoindre le couple.

Parc fermé pour évaluation

Le parc provincial du Cap Chignecto est fermé le temps que le personnel évalue les sentiers et les infrastructures.

Une porte-parole de Parcs Nouvelle-Écosse, Sandra Johnstone dit que le plan est de rouvrir le parc jeudi matin, mais que la sécurité publique est la priorité.

Les inspections doivent garantir que les sentiers sont toujours accessibles et qu'il est sécuritaire pour les visiteurs d'être dans le parc.

Le parc provincial du Cap Chignecto a reçu beaucoup de pluie dans les derniers jours et a dû fermer en début de semaine, mais il doit rouvrir jeudi si tous les sentiers inondés sont encore en bon état. Photo : Facebook/Nova Scotia Provincial Parks

C'est, je pense, un événement qui n'a jamais été vu auparavant dans ce parc , indique Sandra Johnstone.

Elle ajoute qu'elle ne sait pas combien de pluie est tombée sur le parc au cours des deux dernières semaines, mais lundi seulement, il est tombé près de 80 millimètres de pluie dans la région.

Partie remise

Les Jemella ont dit qu'ils étaient déçus que leur visite du Cap Chignecto ait été écourtée après avoir planifié le voyage pendant plus d'un an. Ils rentreront chez eux quelque peu insatisfaits après avoir été forcés de terminer leur randonnée plus tôt.

Nous reviendrons la finir , promet Terence Jellema.

Ils ont quand même profité de leurs vacances lançant à la blague que leurs bottes étaient encore mouillées quelques jours après leur évacuation alors qu'ils ont continué à visiter la Nouvelle-Écosse.