Des danseuses de l’Île-du-Prince-Édouard médaillées d’or à la coupe de monde de danse

J'étais vraiment confuse parce que j'étais toute seule en coulisses et quelqu'un est venu et a dit tu as gagné la médaille et j'étais très confuse et après j'ai pleuré , raconte Zoe Matters. L'adolescente, francophone et qui va rentrer en 8e année à l'école Queen Charlotte à Charlottetown, raconte depuis le Portugal qu'elle était consciente d'avoir dansé à son meilleur niveau avec ses comparses, Mackenzie Gass et Mia Cooper.

C'était comme la meilleure fois qu'on a fait, mais après on a vu les autres personnes qui étaient vraiment bons, comme les Anglais ils étaient vraiment vraiment bons, donc on ne pensait pas qu'on allait être dans le top 10 , poursuit Zoe Matters.

« Je veux être une leader », affirme Zoe Matters, au centre sur la photo. Elle souhaiterait voir plus de personnes à l'Île-du-Prince-Édouard faire de la compétition en danse. Photo : Danse World Cup - Soumise par Mary Cote

Membre d'une délégation de huit danseurs dont la propriétaire du studio 24 Strong à Charlottetown, Zoe Matters a concouru dans différentes catégories, du hip-hop à la danse contemporaine en passant par le jazz.

Dans ce style musical, elle a fini à la 5e place avec un groupe de danseurs ontariens qu'elle a rencontré six jours à peine avant la compétition.

« Je veux être un leader pour dire aux autres que [la danse] c'est amusant . » — Une citation de Zoe Matters

Selon Zoe Matters, la danse est populaire à l'Île-du-Prince-Édouard, mais bénéficierait d'un plus grand nombre de compétiteurs. Il y a beaucoup qui le font juste pour le fun , croit-elle.

Zoe Matters, au milieu sur la photo, a participé à la coupe du monde de danse au Portugal dans plusieurs catégories. Photo : Danse World Cup - Soumise par Mary Cote

Elle encourage par ailleurs les jeunes à se lancer. C'est vraiment une bonne chose pour être plus en confiance, pour être plus toi-même, parce que des personnes veulent être comme les autres personnes autour de nous, et c'est bon d'être toi-même , affirme l'adolescente.

« La danse m'a vraiment aidé à être ma propre personne. » — Une citation de Zoe Matters

La coupe du monde de danse se poursuit jusqu'au samedi 8 juillet.