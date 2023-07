Voici comment la Ville d’Ottawa compte accélérer la construction de 7000 logements

La Ville d'Ottawa a proposé sept moyens de créer davantage de logements abordables - qui font cruellement défaut - et de bénéficier du Fonds fédéral pour accélérer la construction de logements, notamment en convertissant des espaces de bureaux vacants et en modifiant les règles de zonage.

Les conseillers municipaux du comité des finances et des services organisationnels et du comité de la planification et du logement ont approuvé un nouveau plan d'action.

L’administration municipale leur a expliqué qu'il ne s'agissait pas du seul plan de la Ville pour faire face à la crise du logement, car le processus de demande de financement auprès du fédéral ne pouvait pas inclure de projets déjà établis et parce que des résultats significatifs doivent être obtenus dans un délai de trois ans.

Néanmoins, la Ville estime que les initiatives adoptées dans le plan d’action auront un impact significatif en permettant à la Municipalité de délivrer suffisamment de permis pour augmenter le parc de logements d'environ 7000 unités en trois ans.

Construire à proximité des transports en commun

Avec ou sans financement du fédéral, la Ville estime que près de 19 500 nouveaux logements auront reçu l'approbation municipale avant le 1er septembre 2026. Avec une aide financière, ce total devrait augmenter de 4000 unités.

Le plan prévoit de modifier les règles de zonage autour des principales stations de transport en commun, notamment en augmentant la hauteur maximale des bâtiments pour encourager un développement à haute densité et en réduisant éventuellement les exigences en matière de stationnement.

Cela favorise également la création de quartiers où l'on peut se déplacer à pied et où les résidents peuvent accéder aux écoles, aux commerces, aux parcs et à d'autres commodités sans dépendre d'une voiture.

Promouvoir une intensification douce

De nouvelles modifications du zonage permettront aux propriétaires d'ajouter deux unités d'habitation supplémentaires afin d'intensifier les quartiers résidentiels par le biais de constructions intercalaires.

La Ville prévoyait déjà à de telles modifications en raison de la nouvelle législation provinciale, baptisée par le gouvernement Ford Loi visant à accélérer la construction de plus de logements .

L’administration municipale estime que l’allégement des procédures pour demander des dérogations mineures ou des modifications de zonage accélérera les approbations et débloquera un plus grand potentiel de développement sur 46 % des terrains résidentiels urbains d'Ottawa .

La création de triplex et de maisons en rangée s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par Ottawa pour créer des maisons du milieu manquant , un type de logement qui vise à permettre à de nouveaux propriétaires d'accéder à un marché encombré.

Le maire d'Ottawa présentant les chantiers à venir pour l'année 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Compensation financière pour les logements abordables

Un nouveau plan d'amélioration communautaire prévoirait une incitation financière aux promoteurs pour qu'ils créent des logements abordables en compensant la perte de revenus.

Cette initiative n'est pas nécessairement destinée à stimuler le développement futur, mais plutôt à améliorer la rentabilité des logements à loyer modéré.

Convertir des bureaux en logements

Le centre-ville d'Ottawa a du mal à s'adapter à la baisse de fréquentation des espaces de bureaux qui persiste même après que les fonctionnaires fédéraux ont été informés qu'ils ne pouvaient plus travailler à domicile à temps plein, ce qui a conduit de nombreuses personnes à suggérer de donner une nouvelle vie à ces bâtiments.

La Ville envisage de simplifier la procédure pour les propriétaires qui souhaitent convertir des lieux de travail vides en résidences. Selon la Municipalité, cette proposition aidera également les entreprises et les organisateurs d’événements qui ont subi l'impact de la chute de la fréquentation du centre-ville.

Certains édifices fédéraux sont moins achalandés depuis la pandémie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Nous sommes dans une position assez unique, ici à Ottawa, compte tenu de la disponibilité d'espaces de bureaux vacants , a analysé Meagan Brodie, qui a participé à l'élaboration du dossier de financement auprès du fédéral.

Toutefois, certains experts estiment que cette option n'est pas si simple et que de nombreux propriétaires trouveraient moins cher et plus facile de démolir un bâtiment et d’en reconstruire un nouveau à partir de rien.

Vendre moins cher les terrains excédentaires

Une autre proposition vise à adapter la politique de la Ville en matière de cession de terrains afin de promouvoir un développement résidentiel rapide sur les terrains excédentaires appartenant à la Municipalité.

Selon le plan proposé, il s'agirait de céder activement les terrains susceptibles d'accueillir des logements et d'en modifier le zonage de manière proactive .

Si les terrains ne sont pas attribués à des fournisseurs de logements à but non lucratif, la Ville exigerait alors la construction de logements abordables ou une compensation financière aux promoteurs chargés de construire des logements sur ces terrains.

Réduire l'arriéré de logements abordables

Grâce au nouveau financement fédéral, la Ville mettra également en place ce qu'elle appelle un pipeline afin d'évaluer et de classer par ordre de priorité les projets de logements abordables qui sont prêts à être mis en œuvre.

Il y a des fournisseurs de logements à but non lucratif qui ont des propositions de construction de logements abordables, des milliers d'unités pour lesquelles les fonds n'existent pas aujourd'hui pour aller de l'avant et les construire , a expliqué le conseiller Jeff Leiper, président du comité de la planification et du logement. C'est exactement la bonne façon d’accélérer la construction de ces logements .

Le Fonds pour accélérer la construction de logements permettrait de financer en partie les projets prêts à démarrer. La Ville a déclaré qu'elle augmenterait de 5 % le pourcentage de logements abordables autorisés dans un délai de trois ans.

Rationaliser les autorisations d'urbanisme

L'une des difficultés rencontrées par la Ville pour atteindre ses objectifs en matière de logement est le temps qu'il faut pour traiter l'afflux de demandes d'approbation de plans d'implantation et de modifications de zonage.

La nouvelle législation de l'Ontario, qui vise à accélérer le processus et à alléger les coûts pour les promoteurs, a créé un casse-tête bureaucratique pour de nombreuses municipalités, y compris Ottawa.

La Ville a l'intention d'utiliser une partie des fonds fédéraux destinés au logement pour embaucher du personnel supplémentaire dans le cadre d'un plan visant à traiter et à approuver les demandes plus rapidement.

Le gouvernement fédéral tiendra compte de ces sept initiatives lorsqu'il évaluera le dossier d'Ottawa, mais la Ville d'Ottawa a inclus deux autres outils : l'un pour aider à visualiser numériquement l'impact des projets et l'autre pour traiter les problèmes de gestion des eaux de ruissellement.

Étant donné que le fonds de quatre milliards de dollars couvrira toutes les municipalités, le personnel de la Ville a averti les élus que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pourrait réduire le niveau de financement accordé à Ottawa en fonction du nombre de candidats retenus.

Un défi pour financer les services municipaux?

Le maire et les conseillers ont salué le travail du personnel et reconnu qu'il ne s'agissait que d'une partie de la stratégie de la Ville en matière de logement.

Toutefois, M. Leiper a également souligné un obstacle potentiel à la relance de la construction de logements qui n'est pas couvert : la perte des redevances d'aménagement.

Jeff Leiper, conseiller municipal du quartier Kitchissippi Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La législation provinciale a conduit à la suppression de ces redevances, historiquement payées dans certains cas par les promoteurs pour soutenir les besoins d'infrastructure associés.

Si toutes ces unités de logement sont approuvées, si elles sont approuvées dans des zones multi-résidentielles, si elles sont approuvées à proximité des transports en commun, si elles sont approuvées à des prix abordables, elles feront l'objet de réductions importantes ou même d'exemptions sur les redevances d'aménagement qui serviraient normalement à payer des choses comme la construction de plus gros tuyaux d'égout, l'expansion de notre flotte de transport en commun, la construction de routes ou la construction de pistes cyclables , a-t-il énuméré.

La façon dont la Ville continuera à payer pour ces services reste une énigme , a insisté M. Leiper.