Le festival s’étend sur deux semaines, soit du 6 au 9 juillet, puis du 12 au 16 juillet.

Les déplacements à bord des autobus et des trains d’OC Transpo ou de Para Transpo sont inclus dans le prix des billets pour les événements du festival, à partir de trois heures avant l’événement et jusqu’à deux heures après.

Les festivaliers peuvent montrer leur bracelet ou leur laissez-passer du Bluesfest aux préposés, ou encore, ils peuvent utiliser la fonction de clavardage vidéo sur les distributeurs de billets pour franchir la barrière.

Les restrictions de stationnement dans les rues resteront en vigueur pendant toute la durée du festival. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les jours de festival, certains itinéraires d’autobus d’OC Transpo seront détournés en raison de différentes fermetures de routes, entre 17 h et 0 h 30.

La Ville assure que les usagers du transport en commun ne seront pas confrontés aux mêmes problèmes que ceux rencontrés avec la fermeture partielle de la station Pimisi pendant les festivités de la fête du Canada, le week-end dernier.

Par ailleurs, la Commission de la capitale nationale (CCN) indique que pendant l'événement, l'arrêt Pindigen de la navette gratuite du parc de la Gatineau sera déplacé à l'arrêt Wellington/Lyon.

À lire aussi : Foo Fighters, Weezer et Charlotte Cardin au Bluesfest 2023

Fermetures de routes et restrictions de stationnement

Plusieurs rues seront fermées tous les soirs pendant le festival, entre 17 heures et minuit :

La rue Booth entre les rues Wellington /Kichi Zībī Mīkan et Albert.

entre les rues /Kichi Zībī Mīkan et Albert. Kichi Zībī Mīkan en direction de l'est entre l’avenue Parkdale et la rue Booth .

et la rue . Kichi Zībī Mīkan en direction de l’ouest entre le pont du Portage et la rue Slidell .

À noter pour les piétons et les cyclistes que le tronçon du sentier de la capitale sera également fermé entre la rue Booth et l’intersection de la place Vimy et de la Kichi Zībī Mīkan.

Ces fermetures ne seront pas en vigueur les 10 et 11 juillet, puisqu'aucun événement du Bluesfest n’est prévu ces jours-là.

Des restrictions en matière de stationnement sont également en vigueur dans certaines rues aux alentours du site du festival. Voici les principales à retenir :

Les voies de stationnement nord et sud sur Kichi Zībī Mīkan, entre la rue Booth et la place Vimy, sont fermées jusqu’au samedi 22 juillet, à 18 h.

et la place Vimy, sont fermées jusqu’au samedi 22 juillet, à 18 h. Les voies de stationnement nord et sud de la rue Wellington , entre la rue Booth et la rue Lett, sont fermées jusqu’au mercredi 19 juillet, à minuit.

Les restrictions de stationnement dans les rues concernées resteront en vigueur pendant toute la durée du festival.