Plus d'une centaine de personnes ont participé à la marche silencieuse au centre-ville de Lac-Mégantic dans la nuit de mercredi à jeudi, 10 ans exactement après la tragédie ferroviaire qui a fait 47 victimes.

La mairesse actuelle de la Municipalité, Julie Morin, et l'ancienne mairesse, Colette Roy-Laroche faisaient partie du cortège.

Plus d'une centaine de personnes ont pris part à la marche silencieuse dans la nuit de mercredi à jeudi Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Peu après le début de la marche, les deux femmes ont pris la parole, brièvement, en récitant de courtes phrases gravées dans la pierre. Pour toujours se souvenir , a d'abord dit madame Roy-Laroche. Là où le temps s'est arrêté , a enchaîné Julie Morin.

Peu après le début de la marche silencieuse, la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin (ç droite), et l’ancienne mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche (au centre), ont rendu hommage aux victimes. Photo : Radio-Canada / Romain D.

Ces dernières étaient entourées de gens qui portaient tous pour la plupart une étoile lumineuse.

Parmi eux, Marie-Josée Grimard. Elle a perdu sa mère, Henriette Latulippe, dans la tragédie. On était dans la maison de ma mère une heure avant que le train ne saute. C’est ma mère qui m’a demandé de quitter , se remémore-t-elle, émotive.

« Ce soir, j’ai ressenti beaucoup d’amour. C’est le temps qui nous permet d’aller de l’avant. » — Une citation de Marie-Josée Grimard, fille d'une victime de la tragédie de Lac-Mégantic

Marie-Josée Grimard n’était pas revenue à Lac-Mégantic depuis près de 10 ans. C’est l’année dernière qu’elle s’est décidée de revenir. Elle qui habite Montréal.

Pour le 10e anniversaire, j’ai décidé d’être présente pour la commémoration afin de pouvoir tourner la page et recommencer une vie normale , poursuit-elle.

Plus d'une centaine de personnes ont participé à la marche silencieuse dans la nuit de mercredi à jeudi. La marche a duré plus d'une heure. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

L'émotion était palpable tout au long de la marche silencieuse qui a duré plus d'une heure.

Pour Sophie Bilodeau, les commémorations sont importantes pour se rappeler . Elle habitait sur la rue Papineau lorsque le drame s’est produit.

On n’était pas tellement loin. C’est mon frère qui m’a réveillée. Il m’a appelée de Montréal pour me dire que le centre-ville était en feu. J’ai regardé à travers ma fenêtre et j’ai vu une montagne de feu. Dans la rue, les gens couraient partout , se remémore-t-elle.

« Ça a été la pire nuit de ma vie. Ce soir, il fait chaud, c’est humide, il n’y a pas de vent. C’est exactement la même température qu’il faisait il y a 10 ans. C’est comme si on le revivait encore. » — Une citation de Sophie Bilodeau, citoyenne de Lac-Mégantic

Sophie Bilodeau habitait sur la rue Papineau lorsque le drame s’est produit à Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

D'autres commémorations

Une messe commémorative sera célébrée en fin d'avant-midi jeudi et une envolée de cloches se fera entendre sur le coup de 12 h 15.

Le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sont d'ailleurs attendus jeudi à Lac-Mégantic.

Un concert de musique sera présenté à 19 h. D'autres soirées musicales sont aussi prévues dans les prochains jours.

Avec les informations de John Sébastien Naïs