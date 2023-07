Se retrouver en famille au FestiVoix

Salomé Leclerc à la scène du jardin au FestiVoix. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

L’autrice-compositrice-interprète de Sainte-Françoise-de-Lotbinière au Centre-du-Québec faisait quasiment un retour au bercail. C’est un vrai bonheur de revenir à Trois-Rivières! , s’exclame-t-elle. Elle nous raconte combien elle suivait le festival, qui s’appelait l’International de l’Art vocal autrefois, lorsqu’elle était plus jeune. Elle surveillait la programmation et ne manquait pas d’éditions. Je suis tellement contente d’être ici . Le plaisir a été partagé puisque le public rassemblé n’était pas nécessairement des admirateurs assidus, mais elle a conquis les festivaliers. L’artiste immensément talentueuse a démontré une fois de plus l’éventail de ses capacités. Elle n’était accompagnée que d’un batteur, assurant à elle seule les prestations à la guitare et aux claviers. Pourtant, on avait l’impression qu’ils étaient plus nombreux sur scène, tellement elle est solide.

Martha Wainwritght à la scène du monastère Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Chanter en français

La famille est indissociable de l’univers de Martha Wainwright. Elle est la fille de Anna McGarrigle et de Loudon Wainwright lll, la nièce de Kate McGarrigle, la soeur de Rufus. Je me demande si Martha a appris à chanter avant d’apprendre à parler? La première chose qui me frappe lorsque je l’entends en arrivant sur le site, c’est de constater qu’elle fait partie de cette lignée de grands interprètes folk canadiens. Elle nous raconte avec beaucoup d’humour et d’autodérision, sa vie, sa famille, ses épreuves, mais aussi l’espoir qui s’est dessiné après les moments difficiles. Elle a promis au public d’interpréter des chansons en français, car elle trouvait ça important . Son interprétation de Dis, quand reviendras-tu de Barbara lui a valu une ovation bien sentie.

Le groupe Lendemain de Veille à la scène du fleuve Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Comme une fête de famille

C’est le groupe Lendemain de veille qui a ouvert la soirée de la grande scène. Le groupe country-trad nous a offert un spectacle digne d’une soirée du temps des fêtes avec ses chansons à chanter, à danser et à répondre. Il a même réussi à convaincre des festivaliers à lancer une danse country en ligne pour leur chanson Cowboy composée pour le Festival western de Saint-Tite.

Roxanne Bruneau s'amuse avec les caméras de retransmission. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Une icône attendue