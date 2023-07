Grève des ports : une compagnie ferroviaire entend réduire son trafic sur Vancouver

Une grande compagnie ferroviaire nord-américaine a déclaré avoir placé des « embargos temporaires » sur le transport vers le port de Vancouver, alors que la grève des débardeurs dans les ports de la Colombie-Britannique en est à son cinquième jour et que les négociations sont au point mort .

Patrick Waldon, de l'entreprise Canadien Pacifique Kansas City, anciennement connue sous le nom de Canadien Pacifique, indique que la société suit de près l'évolution de la situation et reste en communication directe avec les clients.

Dans un communiqué, Patrick Waldon explique que la société ferroviaire souhaite une résolution rapide afin de protéger les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et l'économie du Canada.

Il précise que des embargos ont été décrétés pour le port de Vancouver afin de permettre au trafic d'aller vers l'ouest tout en protégeant la fluidité du réseau .

Qu’est-ce qu’un embargo? Dans l’industrie ferroviaire, l’entreprise Railinc décrit un embargo comme une méthode temporaire de contrôle des mouvements de trafic [...] lorsqu’il y a menace de congestion, d'accumulation ou d'autres interférences avec les opérations, telles que les voies, les ponts ou d'autres déficiences physiques qui justifient des restrictions.

Plus de 7000 travailleurs de 30 ports de Colombie-Britannique sont en grève depuis samedi matin. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des négociations dans l’impasse

Les négociations entre l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique et le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada sont toujours dans l'impasse.

Les deux parties ont publié des déclarations dans lesquelles elles désignent l'accord sur la maintenance comme la raison pour laquelle les négociations ont été interrompues lundi.

Les négociations sont toujours interrompues, mais la BCMEA est prête à reprendre le dialogue à tout moment, à condition que l’ ILWU soit prêt à présenter une proposition raisonnable , a déclaré la BCMEA dans un courriel mercredi.

Le syndicat a déclaré mardi que sa compétence en matière d'entretien était érodée par le recours à des sous-traitants. Selon l’ ILWU , le principal problème était le refus des employeurs d'accepter une phrase d'un document de maintenance régulière.

L'Association des employeurs maritimes a quant à elle déclaré que le syndicat tentait d'étendre de manière agressive son contrôle sur les tâches de maintenance, bien au-delà d'un accord qui, selon l'association, est juridiquement bien établi depuis des décennies .

La BCMEA a ajouté que les travailleurs syndiqués n'étaient déjà pas en mesure de s'acquitter des tâches qui relèvent de leur compétence, et qu'une modification des règles aurait des répercussions immédiates et importantes dans les ports.

Des organisations commerciales, ainsi que les autorités de l'Alberta et de la Saskatchewan, ont demandé à Ottawa d'intervenir et de mettre fin à la grève. Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a toutefois déclaré qu'il souhaitait que le syndicat et les employeurs retournent à la table des négociations.