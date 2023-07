L’autocueillette des fraises fait des heureux au Témiscamingue

Paniers à la main, Ginette Larochelle, de Rouyn-Noranda, et son ami s'apprêtent à aller cueillir des fraises directement dans les champs. Je m'attends à faire des confitures! , lance avec enthousiasme Mme Larochelle.

La verdure des champs et des arbres avoisinants charme la dame avant même d’entreprendre sa récolte. On était venus l'année passée et ç'avait été super , mentionne-t-elle.

Ginette Larochelle profite de sa virée au Témiscamingue pour faire le plein de fraises. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une saison hâtive

La fraisière déborde de fruits bien rouges, de quoi réjouir la copropriétaire Sylvie Côté.

« On a vraiment de beaux calibres, c'est-à-dire des fraises relativement grosses. Et l'abondance est aussi au rendez-vous. » — Une citation de Sylvie Côté, copropriétaire de la ferme Nordvie

La chaleur des mois de mai et juin a accéléré la croissance des fraises, ce qui a devancé le début de la saison. Dans nos moyennes, on commençait plus autour du 1er ou 3 juillet. Là, on a commencé plus près de la Saint-Jean-Baptiste à ouvrir l’autocueillette , précise Mme Côté.

La copropriétaire Sylvie Côté entourée de ses petits-fils Loïc et Norbert, qui prêtent main-forte à la ferme familiale. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Même si la pluie s’est faite plutôt rare dans les derniers temps, la copropriétaire assure que les champs sont régulièrement arrosés pour contrer la sécheresse.

Les nuits de gel n’ont pas eu de conséquences sur les plants, puisqu’elles sont survenues assez tôt dans le développement du fruit.

La saison des fraises dure en moyenne de 2 à 3 semaines à la ferme Nordvie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Cueillir la fraise à la source

L'autocueillette attire les amateurs chaque année. Caroline Bouchard part habituellement à la recherche de fraises sauvages, mais elle opte cette fois-ci pour une visite au champ, une tradition annuelle.

Depuis que je suis petite, je suis une cueilleuse de petites fraises des champs. C’est difficile à trouver, donc je viens ici pour me gâter. C'est comme un petit cadeau, tout est déjà là. Je fais juste m'asseoir, puis je relaxe, je ramasse des fraises facilement , raconte Mme Bouchard.

La cueillette des fraises est un moment de relaxation pour Caroline Bouchard, de Saint-Bruno-de-Guigues. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le copropriétaire de Nordvie, Normand Olivier, accueille les groupes de visiteurs et les conduit vers des allées différentes pour bien répartir la cueillette. La période chaude ralentit peut-être un peu l'achalandage, mais sinon, ça va bien , remarque-t-il.

La réponse est vraiment bonne, ça ressemble à une bonne année de fraises , complète Sylvie Côté.

La ferme Nordvie cultive quatre différentes variétés de fraises, dont la Sonata, qui pousse en grande quantité.

Le vaste champ de fraises de la ferme Nordvie attire bon nombre de cueilleurs. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le défi de bien récolter

L’un des défis d’une fraisière consiste à bien récolter tous les fruits disponibles, sans quoi il pourrait y avoir des conséquences sur les plants. C’est pourquoi environ le tiers des fraises cueillies par les travailleurs de la ferme est utilisée pour la transformation de produits.

Si on laisse des fraises se gâter sur place, elles gâtent les autres et c’est moins bon. C’est ça, le défi de la gestion de la cueillette. Quand les gens viennent, il ne faut pas qu’ils ramassent seulement la plus grosse, mais bien tout ce qui est rouge et qui est beau , illustre Normand Olivier.

Le copropriétaire Normand Olivier a passé la dernière semaine au champ. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Comme les fraises de Nordvie sont certifiées biologiques, il faut tasser un peu de mauvaise herbe pour découvrir le petit fruit rouge. Pour tenter de limiter la pousse de plantes indésirables, des plastiques sont installés lors de la plantation, tandis que du désherbage est fait au moment de l’implantation.

La saison des framboises viendra un peu plus tard cet été.

La ferme Nordvie fait la tournée des différents marchés publics de la région cet été et sera ouverte à l’autocueillette tant qu’il y restera des fraises.