L’homme de 42 ans a plaidé coupable mercredi d'avoir tiré sur l’animal et de l’avoir blessé. Il a été condamné pour avoir enfreint une restriction de chasse en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Selon l'exposé conjoint des faits lu à la Cour de justice de Saint-Albert, au nord-ouest d’Edmonton, l’homme et deux amis ont entrepris une randonnée sur le sentier Overlander jusqu'au refuge du centenaire du mont Colin le 6 août 2022.

L'homme avait apporté un fusil de chasse et des munitions. Le sentier est populaire et les randonneurs ont rencontré d'autres personnes en chemin. À un moment donné, l’homme s'est senti fatigué et a rebroussé chemin seul. Alors qu'il se dirigeait vers un stationnement, il a croisé un ours noir et pris peur .

L'animal se trouvait à une trentaine de mètres de lui, de l'autre côté d'un petit ruisseau. Il a tiré un coup de semonce en l'air. L'ours a frémi, fait quelques pas vers lui et fait l'objet du tir environ cinq secondes après le coup de semonce.

L'un de ses amis l’a appelé après avoir entendu les coups de feu et contacté Parcs Canada. Les gardes du parc de Jasper ont trouvé deux cartouches de fusil de chasse sur les lieux, ainsi que du sang de l'ours.

L'ours noir a été blessé par le tir du défendeur , indique l'exposé conjoint des faits. Les gardes du parc Jasper n'ont pas été en mesure de localiser l'ours noir après qu'il a été atteint.

Arguments sur la peine

Selon l'exposé conjoint des faits, l’homme s'est montré coopératif en tout temps.

Le procureur de la Couronne, Adam Karbani, a plaidé en faveur d'une amende de 8500 $ à 10 000 $, d'une interdiction d'utiliser une arme à feu pendant deux ans et d'une période de probation de 12 mois, durant laquelle l'homme serait interdit d'utiliser un laissez-passer de Parcs Canada.

Adam Karbani a fait remarquer que l’homme avait sciemment introduit une arme à feu dans le parc au cours d'un week-end très fréquenté : Les armes à feu ne sont pas autorisées dans les parcs nationaux, à moins qu'elles ne soient transportées en toute sécurité dans le parc.

Il a fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de jurisprudence dans ce domaine.

L'avocat de la défense, Edmond O'Neill, a estimé que son client ne devait être condamné qu'à une amende de 4500 $, soit le minimum requis par la loi. Il a souligné que celui-ci n'avait pas de casier judiciaire et qu'il n'avait pas commis d'infractions liées à la faune.

L’avocat de la défense a également déclaré que son client avait fait gagner du temps au tribunal en plaidant coupable, car un procès aurait probablement porté sur la question de savoir s'il était en danger urgent et si le fait d'avoir tiré sur l'ours constituait une défense de nécessité.

La juge Rosanna Saccomani a rejeté l'idée, soulevée par la défense, que la peur de l'ours avait du poids. Cela s'appliquerait à presque toutes les personnes dans la même situation , a-t-elle fait valoir, en ajoutant : « Nous avons tous peur des ours. »

L’homme doit payer le montant de l’amende dans un délai d'un an.

Avec les informations de Stephen Cook