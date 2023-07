En Irak, aucun groupe armé n'a revendiqué un tel enlèvement et les autorités irakiennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat sur cette annonce.

Elizabeth Tsurkov, une citoyenne israélo-russe qui avait disparu il y a quelques mois en Irak est retenue par la milice chiite Kataëb Hezbollah , indique le bureau du premier ministre Benyamin Nétanyahou dans un communiqué, soulignant : Nous tenons l'Irak pour responsable de sa sécurité .

Cette affaire est traitée par les autorités compétentes en Israël , ajoute-t-on.

Les brigades du Hezbollah, auxquelles fait référence le bureau du premier ministre, est un des groupes les plus puissants qui fait partie du Hachd al-Chaabi, une coalition d'anciens paramilitaires pro-Iran désormais intégrés aux forces régulières irakiennes.

Elizabeth Tsurkov était arrivée à Bagdad début décembre 2022 avec un passeport russe , selon un diplomate occidental en poste en Irak qui a requis l'anonymat.

C'est une universitaire qui s'est rendue en Irak avec son passeport russe, de sa propre initiative, dans le cadre de son doctorat et de ses recherches universitaires pour le compte de l'Université de Princeton aux États-Unis , précise le bureau de M. Nétanyahou.

Selon une source au sein des services de renseignement irakiens, elle a été kidnappée dans la capitale irakienne au début du ramadan , le mois de jeûne musulman qui a commencé cette année le 23 mars.

Intérêt pour les groupes pro-iraniens

Le voyage en Irak d'Elizabeth Tsurkov était destiné à ses recherches dans le cadre de son doctorat. Dans son dernier tweet posté le 21 mars, elle partageait un article qu'elle avait écrit pour New Lines Institute, un centre de recherches basé aux États-Unis.

À Bagdad, elle s'intéressait aux factions pro-Iran et au mouvement du leader chiite irakien Moqtada Sadr, ont indiqué plusieurs journalistes qui l'ont rencontrée.

Fin mars, un agent du renseignement irakien avait fait état à l'AFP de son enlèvement alors qu'elle sortait d'un café dans le quartier de Kerrada, à Bagdad.

L'AFP a obtenu de cette même source une vidéo enregistrée par une caméra de surveillance sur laquelle on voit une jeune femme sortir d'un café accompagnée par un homme, apparemment sans y être contrainte physiquement.

Cette même source a affirmé qu'il s'agissait d'Elizabeth Tsurkov et de son ravisseur, membre d'une faction irakienne pro-Iran, mais l'AFP n'avait pas pu vérifier l'authenticité de cette vidéo ni avoir de confirmation officielle de son enlèvement.

Interrogé fin avril par l'AFP, le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué qu'aucune information sur son éventuel enlèvement en Irak n'avait été communiquée à l'ambassade de Russie à Bagdad.

Les ambassades russes en Irak et en Iran ne disposent d'aucune information sur le lieu où pourrait se trouver Elizaveta Tsourkova ou sur sa citoyenneté russe , avait-il ajouté.

Des brigades influentes

La coalition politique qui représente le Hachd al-Chaabi, dont les ex-paramilitaires ont été intégrés aux forces régulières, soutient le gouvernement du premier ministre Mohamed Chia al-Soudani.

Avec des combattants engagés en Syrie en leur nom propre et en soutien au régime de Damas, les brigades du Hezbollah y ont été plusieurs fois prises pour cibles dans ce pays par des raids imputés à Washington ou à Israël.

Des témoins ayant connu la chercheuse ont indiqué qu'elle se déplaçait librement à Bagdad. Elle était active sur les réseaux sociaux et en contact avec plusieurs journalistes et chercheurs dans la région.

Sur son site internet, elle dit parler anglais, hébreu, russe et arabe, et travailler notamment pour le Forum for Regional Thinking, un centre de recherche israélo-palestinien basé à Jérusalem.