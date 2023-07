À Leaf Rapids, les évacués ont manqué de consignes à cause des problèmes de leadership

Un expert en science politique affirme que l'évacuation précipitée de la communauté de Leaf Rapids, au Manitoba, a été perturbée à cause de problèmes de leadership. Quelques jours avant la levée de l'ordre d'évacuation, un nouvel administrateur avait pris les rênes de la direction de la ville.

Leaf Rapids a été évacuée la semaine dernière en raison d'un incendie de plus de 10 500 hectares.

La ville est maintenant dirigée par un administrateur nommé par la province, car plusieurs membres du conseil avaient démissionné il y a quelques années.

L'ancienne administratrice de la ville, Twyla Ludwig, a émis l'ordre d'évacuation quelques jours avant la fin de son contrat d'administration auprès de Leaf Rapids.

Un nouvel administrateur qui travaille pour la société Way To Go Consulting est entré en fonction le 1er juillet, alors que l’incendie était déjà actif depuis plusieurs jours.

Pendant cette période de transition, les évacués de l'incendie de Leaf Rapids ont déclaré qu'ils manquaient d'informations et de soutien de la part du gouvernement provincial qui est responsable de leur communauté en l'absence d'un maire et d'un conseil d'administration.

Près de 400 évacués se sont rendus à Thompson pour trouver refuge. Cette communauté se trouve à environ 155 kilomètres de Leaf Rapids.

Les personnes évacuées ont été logées dans des hôtels et ont reçu des chèques pour couvrir leurs besoins essentiels.

L'ordre d'évacuation qui a duré plus d'une semaine a pris fin mardi. Les résidents qui ont voyagé en autobus étaient censés rentrer chez eux mercredi.

Selon le professeur de science politique de l'Université de Winnipeg, Aaron Moore, le manque de communication et de leadership en période d'urgence peut être un problème lorsque des représentants élus ne sont pas présents.

En cas d'urgence, il faut quelqu'un d'intégré et d'engagé dans la communauté pour jouer le rôle de chef de file. Sans préfet, maire ou même conseiller, cela peut poser un problème , remarque-t-il.

La province affirme avoir offert un soutien en établissant un groupe de travail composé de représentants de Leaf Rapids, de Thompson et des services sociaux d'urgence pour gérer l'évacuation.

Elle a également mis en place une ligne téléphonique d'urgence pour aider les personnes sans pièce d'identité à encaisser les chèques.

Cependant, la Croix-Rouge canadienne n'a pas été contactée par le gouvernement provincial pour fournir de soutien, bien que l'organisation soit généralement sollicitée pour soutenir les évacuations des communautés des Premières Nations.

Certains évacués de Leaf Rapids affirment qu'ils sont frustrés et se sentent abandonnés par la réponse provinciale, tout en soulignant le manque de soutien accordé pendant leur déplacement.

Plusieurs ont été contraints de quitter leur domicile en une heure et ont rencontré des problèmes pour encaisser leurs chèques en raison du manque de pièce d'identité.

Des malades ont manqué de médicaments et des personnes ont été séparées de leurs animaux de compagnie.

Certains évacués ont créé un comité pour s'organiser et soutenir les autres évacués.

Avec les informations de Ian Froese