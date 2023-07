Il a pour but de favoriser l’intégration sociale des aînés francophones dans de nombreuses régions rurales à travers les provinces de l’Atlantique.

Âgée de 71 ans, Elise Milligan est retournée travailler en comptabilité en janvier, après 12 ans à la retraite.

Je participe beaucoup bénévolement dans la communauté où je demeure, mais je voulais quelque chose pour moi, pour me valoriser , explique-t-elle. Je n’aime pas être à la maison à ne rien faire .

Cela faisait déjà quatre mois que Christian Arsenault se cherchait un aide-comptable pour son garage, mais sans succès. J'ai fait plusieurs appels, puis je n’étais pas capable de trouver personne.

Grâce au projet pilote Impact-Aîné.e.s, il a pu trouver une candidate expérimentée, Elise Milligan.

C’était exactement la qualité qu’il recherchait. Ça prend ça pour travailler avec les livres et travailler avec des taxes , dit M. Arsenault.

Dans la province, Impact-Aîné.e.s est géré par RDÉE Île-du-Prince-Édouard existe depuis deux ans et essaie de faciliter le recrutement de travailleurs de ce groupe d’âge.

Nos aînés, des fois, ils sont isolés, ils ne savent pas [...] comment aller chercher de l'emploi , dit la coordonnatrice Francine Arsenault.

Selon un sondage du Réseau de développement économique et d’employabilité ( RDÉE ), 4 % des retraités de la région Évangéilne souhaitent retourner sur marché du travail. Leurs motivations sont claires : C'est à cause de l’isolement, c'est pour un petit peu plus d'argent , dit Francine Arsenault.

