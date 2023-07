L’équipe choisie l’a été en tenant compte de l’importance et de la variété du nombre d’interactions que ses membres ont avec le public, explique Derek McIntyre, surintendant de la division des investigations et de la répression de la criminalité au Service de police d’Edmonton. Il ajoute que les interventions policières ont souvent lieu dans des environnements complexes.

La phase d’essai du port de caméras durera six mois. À l'issue de cette période, la police lancera un appel d’offres pour sélectionner un fournisseur.

Objectifs multiples

Dans un communiqué, la police cite les objectifs des caméras, notamment la réduction des incidents liés à l'usage de la force aussi bien par des agents que des membres du public. Derek McIntyre souligne que la présence de la caméra, et le fait que l’agent informe la personne interpellée que l'interaction est enregistrée sont de nature à provoquer la désescalade.

La réduction des allégations infondées de mauvaise conduite, ou encore la transparence et l'amélioration du niveau de confiance des citoyens en la police, ont été également énumérées parmi les objectifs.

« La vidéo et l'audio ne peuvent pas être modifiés par les membres de la police qui les enregistrent. Ils sont téléchargés dans leur intégralité. » — Une citation de Derek McIntyre, surintendant, police d’Edmonton

Derek McIntyre, surintendant de la division des investigations et de la répression de la criminalité au Service de police d’Edmonton Photo : Radio-Canada

Lionel Chartrand, avocat à Edmonton, accueille favorablement la nouvelle. D'après lui, lors d’une enquête, le policier peut par exemple être pris au dépourvu et manquer des éléments constitutifs d’une preuve, surtout lorsque beaucoup de choses se passent en même temps, alors qu’une caméra d'intervention enregistre tout.

Il souligne également qu’il arrive régulièrement que des avocats de la défense entendent de la part de leurs clients une histoire complètement différente de celle contenue dans la divulgation de la police par la Couronne.

« Cela peut vraiment aider la Couronne et la défense à résoudre des affaires lorsqu'il y a des preuves objectives. » — Une citation de Lionel Chartrand, avocat à Edmonton

La décision de la police d’Edmonton de se doter de caméras d'intervention fait suite à l’annonce de la province, en mars dernier, de sa volonté de rendre obligatoire cet outil dans les services de police.

Mike Ellis, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique de l'Alberta, lors de l'annonce de l'aide provinciale, mardi à Drayton Valley. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Réagissant à la nouvelle, le vice-premier ministre provincial et ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis, écrit dans un courriel que « quel que soit l'endroit où l'on vit en Alberta, les gens méritent de se sentir en sécurité et de croire que la police fait son travail de manière équitable ». De ce fait, [...] nous sommes heureux de voir la police d'Edmonton mettre rapidement en œuvre l'utilisation de cet équipement , ajoute-t-il.

Dan Jones, président des études sur la justice au Northwest College, ne partage pas l’enthousiasme des défenseurs de l’usage de caméras d’intervention. Selon lui, cela ne va pas rendre la police plus fiable aux yeux du public, car, rappelle-t-il, le policier qui avait tué George Floyd à Minneapolis portait une caméra d'intervention au moment de l’incident.

S’il reconnaît que les caméras peuvent avoir une certaine utilité, il note qu’elles ne sont pas une panacée.

L'usage de caméras lors d'interventions policières peut être utile, mais il ne peut être considéré comme une panacée, souligne un expert. Photo : Fournie par le Service de police d'Edmonton

Craintes pour la vie privée

Le port de caméras lors d’interventions policières suscite des interrogations, notamment pour ce qui trait au respect de la vie privée.

La police dit comprendre ces préoccupations et assure que toutes ses procédures de formation de ses agents relatives à l’usage de caméras d’intervention intègrent et respectent la législation en vigueur .

Le surintendant Derek McIntyre souligne que lors d’un incident de violence sexuelle, par exemple, il n’y aura pas lieu d’enregistrer l’intervention, notamment par compassion pour la plaignante ou le plaignant.

Il ajoute que l’agent éteindra aussi sa caméra dans des cas où l’enquête concerne des enfants. Ce pouvoir discrétionnaire de l'agent dans le choix du moment où il faut éteindre ou non la caméra constitue également un sujet de préoccupation.

Je pense que les aspects négatifs des caméras d'intervention et de l'atteinte à la vie privée sont compensés par les nombreux aspects positifs d'une telle politique qui sera mise à l'essai , soutient l’avocat Lionel Chartrand.

L’usage de caméras d’intervention semble en passe de s’imposer au sein des forces policières au pays. La police de Toronto, par exemple, l’utilise déjà depuis 2020, et la Gendarmerie royale du Canada a annoncé des essais dans deux provinces et un territoire : la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Nunavut.

Avec les informations de Charles Delisle et Andrea Huncar