Le vélo électrique de plus en plus populaire à Rimouski

Il y a deux ans, Michel Pilote a vendu son vélo de route et opté pour un vélo à assistance électrique. Une sévère blessure au genou a convaincu le Rimouskois d'utiliser ce nouvel engin.

Il y a deux ans, Michel Pilote a vendu son vélo de route et opté pour un vélo électrique. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

C’est formidable parce que ça m’aide dans mes déplacements, confie-t-il. Je suis obligé de pédaler, mais si j’ai besoin d'assistance, elle est là. J’habite à Sacré-Cœur, mais je fais souvent mes commissions en ville à vélo grâce à ça.

C’est un nouveau mode de transport pour permettre aux personnes en perte d’autonomie de continuer à faire du vélo , constate de son côté Kevin Beaulieu. Ce dernier est co-propriétaire de la boutique spécialisée dans la vente de véhicules électriques District B, qui a ouvert ses portes au centre-ville de Rimouski il y a un an et demi.

Depuis l'ouverture de son commerce, le gérant constate l’engouement des cyclistes pour le vélo électrique.

Kevin Beaulieu est propriétaire de District B, un magasin spécialisé dans les engins électriques. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Même son de cloche du côté du magasin Vélo Plein Air. Les ventes explosent depuis trois ans. Ça peut se chiffrer à 15 à 20 % d’augmentation chaque année , calcule René Bérubé, co-propriétaire de la boutique à Rimouski.

« Le vélo électrique, c’est maintenant 50 % quasiment de nos ventes en boutique. » — Une citation de René Bérubé, co-propriétaire de Vélo Plein Air à Rimouski

René Bérubé regrette que le gouvernement n'offre pas de subvention pour rendre le vélo électrique plus accessible. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Cette hausse des ventes est observée malgré des prix élevés. Le prix d'un vélo neuf oscille entre 1600 et 8000 $. Certains modèles peuvent atteindre plus de 15 000 $.

Pour rendre l'achat de ce type de modèle plus accessible, le copropriétaire de Vélo Plein Air à Rimouski, René Bérubé propose que Québec suive les initiatives menées dans d’autres provinces canadiennes et dans plusieurs pays européens, avec un système de subventions.

D'autant plus qu'il prévoit que la tendance s’accentue, particulièrement dans la région.

On est choyé avec le vent ici, ça aide beaucoup à faire une balade à vélo un peu plus longue et ne pas penser au vent de face. Les gens peuvent aller à Sainte-Luce, au Bic, sans avoir l’inquiétude de savoir s'ils seront capables de revenir , assure le vendeur de vélos.

Selon les commerçants rimouskois, les vélos électriques attirent une clientèle âgée entre 40 et 75 ans en moyenne. Des cyclistes plus jeunes se laissent aussi tenter par l’assistance électrique installée sur certains vélos de montagne.

Plus d'encadrement réclamé

Alors que Transports Canada a exclu, en février 2021, le vélo électrique de son Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, Vélo Québec demande au gouvernement provincial de mieux encadrer l'usage du vélo électrique et de la trottinette électrique.

Aucune réglementation n'encadre l'utilisation du vélo électrique au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L’organisme aimerait distinguer le vélo à assistance électrique des autres engins tels que les motos et les scooters électriques. D’après Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec, la cohabitation ne se fait pas sans heurts.

L'assistance d’un vélo électrique est limitée à 32 km/h en Amérique du Nord. Elle est de 25 km/h dans plusieurs pays d’Europe. Entre 25 et 32 km/h, on vient augmenter de 25 % la violence en cas de choc , note Magali Bebronne.

Le port du casque est obligatoire pour les cyclistes utilisant un vélo à assistance électrique. Contrevenir à la Loi de la Société de l’assurance automobile du Québec expose les citoyens à une amende pouvant aller jusqu’à 300 $.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory