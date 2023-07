Les artistes de la parole confrontés aux maux de l’insécurité linguistique

La célèbre autrice Gabrielle Roy quitte le Manitoba en 1937 pour pouvoir vivre de son écriture en Europe puis au Québec. Si Gabrielle Roy n’est jamais revenue au Manitoba, la réalité des artistes francophones en situation minoritaire est aujourd’hui différente. Beaucoup d’entre eux s’en vont vers l’est puis reviennent, explique l’artiste Marie-Ève Fontaine.

Être au Manitoba est une expérience très riche. Mais pour continuer à se développer comme artiste, à apprendre de nouvelles techniques, il faut partir , déclarait-elle, dans le cadre d’une entrevue donnée à Radio-Canada en mai 2023.

Pour Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des Grands Espaces, le principal enjeu qui pousse les artistes vers l'est est la découvrabilité pour les artistes francophones en situation minoritaire.

Ce n’est pas parce qu’un artiste sort un album au Manitoba, aussi talentueux soit-il, que les communautés en Alberta vont être au courant. Il y a un travail de découvrabilité à faire qui n’est pas le cas au Québec où il y a une espèce de star system qui existe déjà qui rejoint énormément de gens , explique-t-il.

Trouver son identité entre deux langues

Dans ce va-et-vient d’ouest en est à travers le Canada, plusieurs enjeux liés à la question de l’identité et de l’insécurité linguistique font surface.

C’est notamment le cas des artistes de théâtre et de lettres, Amber O’Reilly et Stéphanie Morin-Robert.

Stéphanie Morin-Robert est une artiste multidisciplinaire franco-ontarienne qui habite dorénavant à Winnipeg. Elle a grandi dans une famille francophone qui ne parlait plus le français à la maison. C’est une assimilation qui s’est faite de manière assez naturelle , explique Stéphanie Morin-Robert.

L’artiste retrouve le goût de parler le français au secondaire grâce aux activités parascolaires et artistiques.

Afin de développer sa carrière et poursuivre ses études, elle déménage du nord de l’Ontario pour s’installer au Québec, à Drummondville.

Le rire et l'humour sont thérapeutiques pour Stéphanie Morin-Robert. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Cette immersion au Québec est un choc culturel pour elle. Au secondaire, j’étais très investie dans ma francophonie et j'avais même gagné le prix de la fierté francophone. Puis, j'ai déménagé au Québec et ça a été tellement un choc pour moi d'avoir une identité complètement différente de ce que j'avais vécu dans le nord de l'Ontario , rapporte-t-elle.

« On me traitait de "tête carrée". C'était super difficile pour m’intégrer. » — Une citation de Stéphanie Morin-Robert, artiste multidisciplinaire

Dès qu'il entendait un accent, ils pensaient que je ne comprenais pas le français. Les gens voulaient toujours me parler en anglais. Mais moi, j'ai déménagé au Québec parce que je voulais vivre la francophonie et soudainement, je me trouvais à représenter la culture anglophone , se souvient Stéphanie Morin-Robert.

Elle se sent alors partagée entre deux appartenances. Il y a une façon de parler, une façon de me tenir debout qui est différente en fonction de la langue que je parle. Je me suis quasiment créé deux identités à force d’essayer de trouver ma place dans les deux langues .

De la recherche identitaire régionale à l’identité francophone

L’artiste franco-canadienne Amber O’Reilly vient de publier sa première pièce de théâtre, Annie et Tom du lundi au vendredi, aux Éditions du Blé.

Elle revient d’une résidence indépendante en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada de septembre 2022 à mai 2023.

Autodidacte, il s’agit de sa première expérience de formation professionnelle qu’elle considère comme un passage nécessaire pour se faire une culture de théâtre, côtoyer des auteurs d'expériences au Québec et à l’échelle de la francophonie mondiale .

Amber O’Reilly est née à Yellowknife de parents ontariens. Tous les deux ont un héritage francophone, mais connaissent aussi l’assimilation. C'est en s’impliquant avec la commission scolaire des Territoires du Nord-Ouest que la mère d’Amber O’Reilly entame son processus de réappropriation du français.

Amber O'Reilly, autrice de « Annie et Tom du lundi au vendredi ». Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Amber O’Reilly est complètement bilingue, mais elle fait le choix délibéré de travailler en français en tant qu’artiste. La construction de mon identité francophone est liée au développement de ma pratique artistique , poursuit-elle.

Pour l’artiste, ce choix implique une quête identitaire en lien avec le territoire.

Je me cherche en ce qui concerne mon appartenance régionale. Pendant longtemps, je me disais franco-ténoise. Là, j’ai passé 10 ans à vivre au Manitoba et je reviens de Montréal. Et puis j’ai aussi mes racines franco-ontariennes. De plus en plus, je me considère comme franco-canadienne , confie Amber O’Reilly.

« J’ai l'impression d’être habitée par plusieurs territoires et plusieurs accents. La richesse de notre francophonie, c’est qu’elle ne doit pas se limiter à des frontières. » — Une citation de Amber O’Reilly, artiste

Son passage à l’Université de Saint-Boniface la confronte à l’univers de la francophonie et de sa diversité. Il y a des Franco-manitobains, il y a des professeurs originaires du Québec, il y a des étudiants de l’Afrique Subsaharienne, du Maghreb… ce sont vraiment plusieurs accents qui se côtoient. Ça m’a aidée à me décomplexer certaines notions, dont celle de l’insécurité linguistique , ajoute-t-elle.

L’insécurité linguistique naît du rapport à l’autre

Selon la professeure agrégée à la faculté d’éducation de l’Université de Saint-Boniface, Gail Cormier, l’insécurité linguistique se traduit par un sentiment d'infériorité ressenti par rapport à la langue, sentiment souvent lié aux concepts de "bon français" et de maîtrise parfaite de la langue.

Elle étudie notamment l’identité linguistique et l’enseignement en milieu minoritaire. Elle explique que l’un des facteurs qui jouent sur l'insécurité linguistique est le contexte minoritaire.

Vivre un jugement vis-à-vis de sa langue, c’est tout à fait l'expérience d’insécurité linguistique , précise-t-elle.

Gail Cormier est professeure agrégée d'éducation à l'Université de Saint-Boniface. Elle est spécialisée en éducation française en contextes minoritaires et d'immersion. Photo : Gracieuseté : Gail Cormier

C’est précisément ce que vit l’artiste Stéphanie Morin-Robert à la suite de sa première expérience québécoise.

Après cette expérience, j’ai vu que mon intérêt pour le théâtre diminuait, car j’ai commencé à ressentir de l’insécurité linguistique que je n’avais jamais ressentie auparavant , relate-t-elle.

Il en est de même pour Amber O’Reilly. Si je n’avais pas été consciente de cette hiérarchie sociale France-Québec-reste du Canada qui doit vraiment être bannie et déconstruite, je ne sais pas si j’aurais ressenti cette insécurité-là.

Cette insécurité linguistique peut fragiliser les artistes qui ressentent un stress supplémentaire lors de la diffusion de leur art.

Je le sais, je suis francophone, mais j’étais stressée de faire deux représentations au Québec, devant des Québécois. J’avais peur qu’on pense que je n’étais pas vraiment artiste francophone , rapporte-t-elle.

« Se faire dire : tu as un bon français, c’est une insulte. Chaque personne d’expression française à un bon français. Le bon français, ça n’existe pas ! » — Une citation de Amber O’Reilly, artiste

Elle est d’ailleurs confrontée à ce type de situation au Québec lors de sa tournée de 2022.

Quand j’étais au Carrefour international du théâtre, les gens venaient me parler et ils me parlaient en anglais alors que je venais faire 80 minutes de spectacle en français !

Faire de son insécurité linguistique une force artistique

Qu'il s'agisse de Marie-Ève Fontaine, Amber O’Reilly ou Stéphanie Morin-Robert, chacune a fait le choix de vivre son art en français malgré les défis d’évoluer dans un contexte minoritaire.

Mais cela ne s’est pas fait avant un long cheminement et d’allers-retours entre plusieurs langues et différents territoires.

Stéphanie Morin-Robert finit par trouver sa place dans le Festival Fringe qui représente pour elle, à l’époque, la communauté anglophone minoritaire de théâtre au Québec. Il y avait des points communs de ce que j’avais vécu toute ma vie en tant que francophone avec les insécurités linguistiques, mais là j'étais dans la communauté anglophone , se souvient-elle.

Ma carrière en tant qu’artiste s’est donc lancée en anglais. Le point de départ, c'était vraiment mon insécurité linguistique , confie-t-elle.

Aujourd’hui, Stéphanie Morin-Robert a traduit un de ses spectacles de l’anglais vers le français à la suite notamment d'une résidence au Théâtre Cercle Molière en 2022. Blindside est devenu Angle mort pour le public québécois.

"Blindside" dans sa version française a été présenté le 14 octobre au Théâtre Cercle Molière pour sa première mondiale. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

J’ai finalement pu me servir de mon insécurité linguistique comme un avantage. Être francophone hors Québec ouvre beaucoup de portes pour la représentation de la diversité dans les programmations des théâtres et des festivals , déclare Stéphanie Morin-Robert.

L’avis est partagé par Amber O’Reilly. Dans l’ouest, je pense qu’il y a beaucoup plus d’occasions de se démarquer et de faire les projets qu’on souhaite faire si on les fait en français .

Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des Grands Espaces, confirme le témoignage des artistes. Si les opportunités de diffusion ne sont pas les mêmes qu’au Québec, elles existent quand même , nuance-t-il.

Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des grands espaces. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Il y a de belles occasions dans l’Ouest, dans la francophonie canadienne qu’un artiste du Québec n’aurait pas forcément , ajoute-t-il.

Travailler en français est un choix artistique pour Sylvain Aumont. Je pense que ce n’est pas une question de faire le choix entre une langue ou l’autre, mais de faire le choix de sa propre identité.

« La question de l’insécurité linguistique est vraiment une question de choix : est-ce que j’y vais en français ou est-ce que j’y vais en anglais? » — Une citation de Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des Grands Espaces

Il y a une différence entre vouloir atteindre une certaine gloire et exprimer de manière artistique sa propre personne. Et si l’identité de la personne est francophone, la décision s’impose en français , analyse Sylvain Aumont.

Cette décision, Stéphanie Morin-Robert l'a prise, tout comme Marie-Ève Fontaine et Amber O’Reilly.