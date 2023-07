Le festival K-Days d’Edmonton, reconnu pour ses spectacles, sa foire et ses manèges, accueillera une nouvelle installation cette année. Il s'agit d'une « spiegeltent », ou « tente miroir » en français, qui peut accueillir plus de 200 personnes et sera utilisé pour tenir des spectacles intérieurs tout au long du festival, du 21 au 30 juillet.