Le Centre canadien pour la cybersécurité a souligné qu'il ne pouvait pas divulguer les détails de l'incident qui a entraîné la panne des systèmes de paiement de nombreuses stations-service de Petro-Canada qui appartient à Suncor.

Sami Khoury, dirigeant principal du centre, affirme que les efforts de restauration et de protection du système informatique de Suncor sont toujours en cours et qu'un partage d'informations trop hâtif pourrait compromettre ces efforts. La pétrolière n'a pas fourni de détail sur le type de cyberattaque dont elle a été victime, et n'a pas dévoilé si d'autres activités avaient été touchées.

Certains experts ont estimé que la violation des systèmes de Suncor coûterait probablement des millions de dollars à l'entreprise avant que la situation ne soit résolue.

Selon Sami Khoury, le Centre canadien pour la cybersécurité avait récemment rencontré des dirigeants du secteur pétrolier et gazier pour les informer de l’existence des cybermenaces et partager des méthodes afin de réduire le risque de cyberattaque auquel cette industrie peut être confrontée.

C’est le genre d’information que les exploitants des infrastructures essentielles peuvent utiliser pour protéger leurs organisations , dit-il. Sami Khoury ajoute que le centre a également publié un rapport en juin sur les cybermenaces contre le secteur pétrolier et gazier  (Nouvelle fenêtre) .

Étant donné que le secteur pétrolier et gazier fait partie des infrastructures essentielles, nous estimons que la probabilité que ce secteur constitue une cible stratégique pour les [cyberactivistes] parrainés par des États pour faire acte de force étatique surtout en période de tensions géopolitiques est très élevée , précise le rapport.

Le soutien à l'Ukraine augmente le risque de cybermenaces

Selon Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du renseignement canadien et expert en sécurité publique, le Canada est une cible pour la Russie et ses alliés en raison de son appui à l’Ukraine.

Le Canada se doit de poursuivre son appui à l’Ukraine. C’est important pour maintes raisons. Ce qu’il faut faire, c’est accroître la collaboration avec les industries qui sont propriétaires et opèrent des infrastructures essentielles et rendre beaucoup plus robuste leur résistance à ces attaques , explique-t-il.

« Le Centre pour la cybersécurité est au courant des efforts déployés par des auteurs de menace parrainés par la Russie pour compromettre les réseaux des fournisseurs d’infrastructures essentielles du Canada et des États-Unis. » — Une citation de Extrait du rapport Cybermenaces contre le secteur pétrolier et gazier du Canada

Michel Juneau-Katsuya ajoute que les entreprises d’hydrocarbures doivent notamment sensibiliser leurs employés aux risques des cyberattaques, car elles ont lieu, entre autres, par les adresses courriel.

Les entreprises d'hydrocarbures ne sont pas les seules à être menacées par les cyberattaques d’autres pays, rappelle-t-il; le gouvernement canadien et d’autres secteurs d'activités le sont également. Michel Juneau-Katsuya croit qu'il faut tenir pour acquis que la cybermenace continuera et [pourrait] augmenter selon l'évolution de la guerre en Ukraine .

Le Centre canadien de la cybersécurité estime que la possibilité d'une attaque destructrice prorusse contre les infrastructures pétrolières et gazières du Canada est faible, tant qu’on ne perçoit pas d’hostilités imminentes entre le Canada et la Russie .

Avec des informations de La Presse canadienne