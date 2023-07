La date de retour des employés des centrales LG3 et LG4 toujours inconnue

On revoit ça au quotidien, on a des gens qui réfléchissent, on a un comité qui suit ça de façon vraiment intense et quand on aura une bonne certitude qu’il n'y a plus de menaces, on va ramener les gens , explique Francis Labbé, un porte-parole de la société d'État.

Les flammes ne mettent pas à risque les centrales hydroélectriques en tant que telles, mais plutôt la Transtaïga, le seul chemin qui les relie entre elles et permet d’accéder à ces dernières en voiture.

À la fin juin, devant la dizaine de feux qui bordent cette route de 666 kilomètres, qui va d’ouest en est en suivant la rivière La Grande, Hydro-Québec avait décidé d’évacuer la majorité des salariés de manière préventive, pour éviter qu’ils ne se retrouvent coincés si la situation venait à se détériorer. La crainte était qu’on ne puisse aller les chercher en avion si la fumée se faisait plus dense.

« Pour l’instant, il n’y a pas lieu de prendre le risque de ramener les gens. C’est encore très instable. C’est vraiment une situation exceptionnelle qu’on vit en matière de feux de forêt dans le nord du Québec. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec

Depuis juin, les employés qui restaient sur place ont eux aussi été évacués. On a échangé avec nos travailleurs et on s'est dit qu'il était préférable pour tout le monde et plus agréable aussi pour nos travailleurs de ne pas être isolés dans un secteur qui peut être en fumée , raconte Francis Labbé. Les équipes ont été transportées au site Robert-Bourassa (La Grande-2) ou dans leur quartier général du Saguenay.

Les opérations ne sont pas compromises

Le report de l’évacuation à une date inconnue ne compromet pas le bon fonctionnement des installations, selon Hydro-Québec.

Il faut comprendre que l'exploitation d'une centrale hydroélectrique se fait beaucoup à distance, donc ce qu'on appelle la téléconduite. C'est un peu comme si c'était téléguidé tout ça. On est capable d'ouvrir ou de démarrer une turbine et de l'arrêter au besoin, selon la demande. Tout ça est effectué à distance pour l'essentiel des opérations , illustre Francis Labbé.

Si un bris mécanique survient, des équipes sont à même de se rendre rapidement sur place en hélicoptère. Les centrales hydroélectriques accueillent cependant en temps normal toute une gamme de spécialistes, qui s’occupent notamment de la maintenance des équipements. En leur absence, les tâches s’accumulent.

Quand il y aura lieu de ramener les gens en place et leur permettre de faire leur travail, on va les ramener parce que c'est sûr, il y a des petites tâches qui ne se font pas. Mais la priorité, c'est la sécurité des gens , conclut le porte-parole.

Les gestionnaires d’Hydro-Québec vont devoir dresser la liste des priorités lors du retour à la normale, pour retrouver le temps perdu.