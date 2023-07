Création d’une murale en boutons : à vos aiguilles!

Lors d’une série d’ateliers créatifs gratuits, le CVPV invite petits et grands à coudre des motifs avec des boutons sur des morceaux de tissus recyclés. Les différentes contributions seront par la suite assemblées pour en faire une grande courtepointe qui sera exposée à l’automne à plusieurs endroits à Québec.

On aime beaucoup les projets collectifs, commente Cassandre Lambert Pellerin, directrice des communications et des partenariats du CVPV . Les arts traditionnels, ce n’est pas de mettre des vedettes de l’avant, pour nous, c’est toujours tout le monde ensemble.

L’initiative a aussi pour objectif de sensibiliser de manière ludique à l’écoresponsabilité, que ce soit par la récupération, la réutilisation ou même la réparation de ses biens. Tout le monde accumule ça, des boutons, sans trop savoir quoi en faire. Puis, il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, ne savent pas comment coudre un bouton ou enfiler une aiguille , explique-t-elle.

Le CVPV fait d’ailleurs appel à des artistes professionnels qui intègrent des matières recyclées à leur pratique pour assister les participants dans la réalisation de leur œuvre. C’est le cas de Sophie Pomerleau, artisane qui travaille le feutre.

Les différentes créations seront par la suite assemblées pour en faire une grande courtepointe. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Éveiller des souvenirs d’enfance

Lors du dernier atelier, j’ai montré [comment poser un bouton] à deux personnes qui n’avaient jamais mis de boutons de leur vie. Je trouve ça très pertinent comme activité pour plein de raisons, dont savoir coudre un bouton, le revaloriser… c’est pratique , raconte-t-elle.

L’organisme a récolté, en juin, des milliers de boutons en don. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs : de quoi réjouir les plus créatifs et éveiller des souvenirs d’enfance.

J’avais une mère qui cousait, et je me mettais la main dans le pot de boutons, c’était tellement agréable , partage l’artisane, en riant.

Les ateliers créatifs gratuits du projet 1001 boutons se déroulent les 6 et 18 juillet, de 13 h à 16 h à l’Espace Pech-Sherpa, et les 21, 22 et 23 juillet de 10 h à 15 h au Grand Marché de Québec.

D’autres dates s’ajouteront éventuellement à l’horaire.