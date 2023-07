C'est presque unanime au sein des participants : Québec doit créer une aire protégée dans le secteur. Pour plusieurs d’entre eux, la protection du caribou est aussi celle de leur héritage culturel.

Cette pensée anime le gardien du territoire pour le conseil des Innus de Pessamit, Jean-Luc Kanapé.

« Je protège le caribou. Je mets mon énergie beaucoup là-dessus, mais encore plus aujourd'hui, parce que c'est nos ancêtres. C'est l'histoire de nos ancêtres. »

Le gardien du territoire pour le conseil innu de Pessamit, Jean-Luc Kanapé, veut une aire protégée sur le réservoir Pipmuacan. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

En protégeant Atik [caribou], on protège le innu-aitun [culture innue], parce que toute notre culture et notre identité proviennent de l'espèce sacrée que représente le caribou pour nous , ajoute le vice-chef au conseil des Innus de Pessamit et responsable du dossier Territoire et Ressources, Jérôme Bacon St-Onge.

Stratégie de protection du caribou

Le conseil des Innus de Pessamit dénonce le report par Québec de la stratégie de protection du caribou en raison des feux de forêt, une stratégie qui était attendue à la fin du mois de juin.

Québec aurait présenté sa stratégie provisoire au conseil des Innus le 15 mai dernier. Celle-ci a ensuite été présentée aux participants des rencontres d'information, mais elle n'a toutefois pas été divulguée publiquement.

Les scénarios de protection du gouvernement sont très en deçà de ce qu'on a proposé, ce qui est encore plus décevant dans l'attitude du gouvernement , déplore Jérôme Bacon St-Onge.

Pessamit remet donc de l’avant sa proposition d’aire protégée d’initiative autochtone qui englobe une partie du réservoir Pipmuacan. En août 2022, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards avait recommandé au gouvernement du Québec d’aller de l’avant avec ce projet.

L'aire protégée proposée par Pessamit s'étale entre le Lac-Saint-Jean et le réservoir Pipmuacan. Photo : Radio-Canada

Cette aire protégée vise également à préserver de l’exploitation les vieilles forêts, un habitat névralgique du caribou. Le lichen, qui représente l’essentiel du régime alimentaire du caribou durant l’hiver, se trouve dans ces massifs forestiers.

Encore en 2023, on minimise les impacts de l’industrie forestière dans le déclin du caribou. On sait que la coupe forestière convertit les forêts matures en jeunes forêts où abondent les feuillus , lâche Jérôme Bacon St-Onge.

« Ça fait près de 15 ans que nous, membres de Pessamit, faisons le sacrifice de suspendre les activités de chasse. » — Une citation de Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef au conseil des Innus de Pessamit et responsable du dossier Territoire et Ressources

Jérôme Bacon St-Onge prône une cogestion du territoire. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le juste équilibre

Pessamit craint toujours l'exploitation forestière dans certaines zones d'habitat du caribou, malgré la stratégie provisoire proposée par Québec.

Le projet d'aire protégée du Pipmuacan se situe en partie sur le territoire d'aménagement du Groupe Boisaco.

L'entreprise soutient que la récolte de bois brûlé par les feux de forêt est un exemple de situation où une aire protégée ne serait pas viable. Son directeur général, André Gilbert, soutient que la récolte du bois brûlé accélère la régénération des forêts décimées.

« D'ici cinq ans, si on récolte et qu'on aménage, on revient avec des parterres qui ont été reboisés et des forêts qui redémarrent. C'est très différent de l'approche "cloche de verre". » — Une citation de André Gilbert, directeur général du Groupe Boisaco

L'ingénieur forestier André Gilbert est d'avis que l'aménagement des forêts est bénéfique pour la protection du caribou. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Cette récolte n’est toutefois pas sans inconvénient, avertit l’ingénieure forestière chez Territoire et Ressources au conseil de Pessamit, Marie Hélène Rousseau.

D'aller récupérer le bois dans les secteurs déjà brûlés, ça amène la construction de chemins forestiers, qui eux, deviennent des perturbations permanentes et qui accentuent la prédation du loup sur le caribou , souligne-t-elle.

Jérôme Bacon St-Onge rappelle que la communauté innue de Pessamit veut être entendue pour son discours de protection et d'aménagement durable. On essaye de mettre de l'avant la vitalité culturelle de nos communautés au même point que la vitalité économique. Il faut trouver un juste équilibre.

D’après le reportage de Camille Lacroix-Villeneuve