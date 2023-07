Quatre mois après s'être placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Distillerie du St. Laurent espère trouver une entente avec ses créanciers, ce qui lui permettrait de continuer ses activités à long terme.

Ses propriétaires présenteront prochainement leur proposition aux créanciers afin d’éviter la faillite. Ils ont jusqu’au 16 septembre pour élaborer un plan, en collaboration avec le syndic Lemieux Nolet.

La dette de l'entreprise s'élève à plus de 13,5 millions de dollars.

Malgré tout, Joël Pelletier, co-fondateur et co-propriétaire de l’entreprise, est optimiste. Je ne peux pas partager la nature des discussions en cours avec nos créanciers, mais on est confiant de trouver un terrain d’entente afin d’assurer le maintien de nos opérations pour le moyen et long terme , assure-t-il.

« Si on regarde d’un point de vue collectif, je pense que de plus en plus de personnes considèrent qu'on n'est pas juste une usine à bouteilles. » — Une citation de Joël Pelletier, co-propriétaire de la Distillerie du St. Laurent

Il confirme que les intervenants dans le dossier ne sont pas insensibles à la nature de son entreprise, inaugurée l'année dernière dans le district de Pointe-au-Père à Rimouski.

Je pense qu’on a réussi à créer, pas juste une entreprise, mais une fierté régionale, un endroit où les gens peuvent se retrouver, un lieu qui permet aux citoyens de la région de retrouver le fleuve , commente-t-il.

D'après le chef d'entreprise, ce sont des arguments qui pourraient faire pencher la balance en la faveur de la microdistillerie.

Les co-fondateurs de la Distillerie du St. Laurent, Joël Pelletier et Jean-François Cloutier. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour autant, Joël Pelletier et ses partenaires se disent conscients des enjeux. Soit la proposition que l’on va faire est acceptée et la Distillerie poursuivrait ses opérations. Soit la proposition est refusée et automatiquement, la Distillerie du St. Laurent serait en faillite , expose M. Pelletier.

Une jeune entreprise qui s’accroche

En attendant que le couperet tombe, la Distillerie du St. Laurent maintient ses activités tout au long de l’été, avec une équipe complète. On a conservé tous nos employés depuis cette annonce. On a un équipage vraiment fidèle, loyal et travaillant , souligne le co-propriétaire.

« Les gens nous demandent : “Est-ce que vous allez demeurer ouvert?” Pour l’instant, oui, et cet été, comme jamais! » — Une citation de Joël Pelletier

Le contexte a forcé les entrepreneurs à consolider l’offre pour la saison estivale. La microdistillerie offre des visites guidées, une boutique, ainsi qu'un café-bar avec plusieurs terrasses. Plusieurs événements musicaux et gastronomiques enrichissent aussi la programmation.

Le site a ajouté plusieurs événements dans sa programmation estivale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La majoration de la SAQ est-elle en cause?

Joël Pelletier, qui est aussi président de l’Union québécoise des microdistilleries, continue par ailleurs de déplorer la majoration imposée par la Société des alcools du Québec (SAQ).

Les seuls producteurs qui en sont exempts sont ceux qui détiennent un permis artisanal et qui utilisent des produits cultivés sur leurs terres agricoles.

Est-ce que l'abolition de la majoration aurait pu offrir une meilleure santé financière aux propriétaires de l’entreprise rimouskoise? On n’a jamais basé notre plan d’affaires là-dessus , réfute Joël Pelletier.

Le président de l’Union québécoise des microdistilleries reconnaît tout de même les avancées gouvernementales dans le cadre de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Il dit vouloir continuer d’accompagner la province à mieux comprendre la réalité des producteurs de spiritueux.