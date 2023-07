Appui de la ville au tramway : soulagement à Gatineau… et une « salade de mots »

De nouvelles tuiles s’étaient abattues sur le projet dans les dernières semaines, notamment lorsqu’il a été évoqué que c’était au bureau de la mairesse France Bélisle qu’était entretenue l’hésitation. Quatre employés du bureau de projet ont quitté en 2023, des tensions entre le bureau de France Bélisle et la Société de transport de l’Outaouais (STO) ont éclaté au grand jour. Le conseil municipal était pressé par les acteurs en mobilité de la région de se saisir du dossier.

« [Ce positionnement] vient dissiper tout doute par rapport à la position de la Ville sur le projet, ce qui permet de passer aux prochaines étapes le plus rapidement possible. » — Une citation de Patrick-Robert Meunier, porte-parole, coalition S’allier pour le tramway

Ce que je comprends, c’est que la mairesse souhaite une plus grande implication de la Ville , souligne M. Meunier. Maintenant, on souhaite que ce soit les meilleures expertises qui soient mises au service du projet , poursuit-il.

Il salue ainsi les élus de la ville, qui donnent un appui ferme et sans équivoque au tramway dans sa forme actuelle.

Patrick Robert-Meunier, porte-parole de la coalition S'allier pour le tramway, salue la nouvelle résolution du conseil municipal de Gatineau.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour M. Meunier, l’appui politique n’est pas le seul élément déterminant dans la poursuite du projet. On a aussi un engagement à publier des informations qui ne sont pas publiques à l’heure actuelle sur le projet. [Elles] vont grandement contribuer à expliquer pourquoi ce projet-là est important et répond aux besoins , ajoute l’activiste.

Pour autant, les questions de gouvernance soulevées par France Bélisle ne sont pas au cœur de sa réflexion. Ce sont un peu des détails. On souhaite que le projet avance , conclut M. Meunier.

La mairesse veut un tramway

Dans une entrevue accordée au Téléjournal Ottawa-Gatineau, mercredi, France Bélisle a rejeté du revers de la main les accusations portées contre son leadership dans le dossier du tramway.

La mairesse veut un tramway. C’est comme ça depuis le début du mandat , a-t-elle martelé.

Encore une fois, elle a qualifié le projet qui existait à son arrivée à la mairie de Gatineau de pas très bien ficelé .

Quand je suis arrivée, j’ai pris le bâton de pèlerin. Ça veut dire faire plus de discussions avec le gouvernement du Québec, aller présenter le projet de tramway aux collègues du caucus fédéral, autant du côté ontarien que du côté québécois, ce qui n’avait pas été fait avant , plaide France Bélisle.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, accuse l'opposition à l'hôtel de ville de faire de la «politique pour quelque chose d'inutile» autour du projet de tramway. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

À ceux qui lui reprochent de vouloir refaire le tracé du tramway, ce qui pourrait compromettre le projet lui-même, elle répond que ce n’est pas son objectif.

Ce n’est pas de refaire le tracé qui est actuellement sur la table, [...] ce que je veux, c’est qu’on n’ignore pas qu’on a une grosse infrastructure qui s’en vient sur le territoire , avance Mme Bélisle, en parlant du projet du futur hôpital.

« Si c’est quelque chose qui mettait en péril le financement ou les discussions, on prendrait des décisions différentes. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les remises en question de son leadership ces dernières semaines constituent de la politique , purement et simplement, selon la mairesse.

J’ai été assez surprise du bruit autour du tramway au cours des dernières semaines. À mon avis, tout ce que ça fait, c’est de venir fragiliser des partenaires comme les gouvernements du Québec et du fédéral parce qu’on est en train de faire de la politique pour quelque chose d’inutile , martèle-t-elle.

Au final, on veut tous la même affaire, être capables d’avoir un transport structurant pour ajouter à la fluidité dans l’Ouest de la ville , conclut France Bélisle.

Manque flagrant de leadership , selon Action Gatineau

Action Gatineau n'a pas manqué d'écorcher la mairesse Bélisle et son cabinet. En point de presse mercredi matin à la Maison du citoyen, le chef par intérim de la formation politique Steve Moran a dénoncé ce qu’il a appelé une salade de mots de la part de la mairesse France Bélisle, qui le précédait devant les médias.

Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull–Wright et chef intérimaire d'Action Gatineau, remet en doute le leadership de la mairesse France Bélisle dans le dossier du tramway. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

On l’a écouté pendant 30 minutes. [...] Une salade de mots : gouvernance, tracé… mais c’est quoi le message à la fin , a tonné M. Moran.

« À la lumière de ce que nous avons vu dans les dernières semaines, [...] - et le ministre fédéral [des infrastructures Dominic Leblanc] l’a dit assez clairement par la voix de son porte-parole, le problème pourquoi cela n’avance pas, c’est la mairesse et le cabinet de la mairesse. » — Une citation de Steve Moran, chef par intérim, Action Gatineau

Pressé de savoir s’il était rassuré par les propos de la mairesse, Steve Moran a été laconique, mais clair : Non , a-t-il répondu.

C’était comme arracher une dent [au conseil municipal] hier d’avoir l’appui de la mairesse. [...] On a forcé le conseil municipal à prendre une décision, la mairesse s’est ralliée à la fin. [...] Mais on voit encore une fois qu’elle n’a pas de plan pour faire avancer [le projet de tramway]. Ça, il faut que ça arrête , a poursuivi le chef intérimaire d’Action Gatineau.

On est en train de regarder les fleurs du tapis et on n’avance pas dans le projet , a-t-il conclu.

Sollicités quant à l’appui renouvelé du conseil municipal de Gatineau au projet de tramway, autant le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec Geneviève Guilbault que celui du ministre fédéral de l’Infrastructure Dominic LeBlanc ont décliné nos demandes d’entrevue.

Avec les informations de Maude Ouellet et Rebecca Kwan