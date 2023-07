Un million de dollars pour refaire une beauté à la rue Saint-Dominique à Jonquière

Les conseillers municipaux de l’arrondissement de Jonquière annoncent un investissement d'un million de dollars pour donner un second souffle à la rue Saint-Dominique, notamment grâce à un financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MDEIE) pour la relance des centres-villes.

Les élus de l'arrondissement de Jonquière ont fait le point mercredi sur les projets de revitalisation du centre-ville.

Le conseiller municipal du district 4, Kevin Armstrong, a expliqué en détail ce qui sera fait sur la rue Saint-Dominique.

[Il y aura la] réfection de trois placettes, la mise en place d'un comité citoyen et, également, du mobilier urbain. Il y aura du verdissement qui va être fait également de ce côté-là. Au niveau de la Ville, il y a [un montant de] 300 000 $ environ qui va être investi pour le remplacement de nos lampadaires, qui dataient de longtemps , a énuméré le conseiller.

Les conseillers municipaux de Jonquière étaient accompagnés par le député provincial de Jonquière, Yannick Gagnon (3e à partir de la gauche). Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Il a ajouté que le conseil municipal a autorisé un budget de 525 000 $ de façon plus large pour le centre-ville de Jonquière, dont 125 000 $ pour l’entretien et 400 000 $ pour la mise en œuvre du plan de match pour l’ensemble du secteur.

Prêts pour la phase 2 au parc de la Rivière-aux-Sables

Déjà, une première phase de travaux a été complétée au parc de la Rivière-aux-Sables avec des investissements d’environ quatre millions, dont un montant de 750 000 $ du fédéral.

[Il y a] du mobilier urbain avec une signature particulière : les jeux d'eau, les modules de jeux également pour les enfants de 0 à 12 ans, le parcours ninja. Il y a aussi du mobilier d'exercice pour nos jeunes et nos moins jeunes et [...] l'ensemble de l'éclairage du parc qui a été refait , a poursuivi le conseiller à propos de ce qui a été fait au parc.

Les Halles de la Rivière devraient être démolies en même temps que le pavillon Nikitoutagan pour faire place à un seul nouveau bâtiment. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

De l’éclairage d’ambiance permet également d’illuminer le parc avec différentes couleurs en soirée.

Pour la deuxième phase du projet de revitalisation du parc de la Rivière-aux-Sables, la démolition des Halles de la Rivière et du pavillon Nikitoutagan est prévue afin de construire un seul bâtiment. Cette étape devrait se faire en 2025, après les plans et devis en 2024.

Redonner vie au centre-ville

Les gens venaient ici pour festoyer. Maintenant, on veut qu'ils viennent ici pour vivre parce qu'on a un milieu de vie exceptionnel , a souligné Kevin Armstrong.

Le conseiller faisait référence à une époque où les bars étaient plus nombreux sur la rue Saint-Dominique, alors reconnue pour sa vie nocturne.

Depuis plusieurs années, une des priorités de Saguenay est de redynamiser ce secteur.

D'après le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, ces changements sont motivants. Selon lui, ceux-ci permettent de redonner de la vie au centre-ville de Jonquière.

Tu as le cœur de Jonquière, c'est-à-dire une rivière en plein cœur et la rue Saint-Dominique, même si elle ne reviendra pas comme elle était dans le passé avec les bars. On s'est concentrés sur ces deux éléments indissociables de Jonquière , a expliqué Yannick Gagnon, auparavant directeur général du Patro de Jonquière.

Avis divergents chez les commerçants

Si ces changements sont attendus depuis longtemps, certains commerçants doutent qu'ils permettront de redonner son lustre d'antan à la rue Saint-Dominique.

C'est un beau coin, mais dans mon cas à moi et, j'imagine, dans le cas de plusieurs autres commerçants, ce n'est pas ça qui va attirer le monde , a mentionné Sylvain Gagné, propriétaire du Centre Sylvain Gagné, une entreprise de tatouage.

L’aspect esthétique de la revitalisation est bien d’accueilli par d’autres.

On est comme le dernier centre-ville qui n’a pas été rénové. Il a beaucoup été laissé à l'abandon. On travaille fort, les commerçants et la Corporation Centre-ville Jonquière, pour remettre de la vie ici , a plaidé Anick Arsenault, copropriétaire du bar laitier Pinochio et ses sucreries.

D’après un reportage d’Alexis Desnoyers Muckle