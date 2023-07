La SCFPA dénonce un problème d’itinérance devant ses locaux

La Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) indique qu’il y a un problème d’itinérance qui persiste devant ses locaux depuis plus d’un an.

La directrice générale de la SCFPA , Soraya Ellert, affirme qu'elle a sollicité l'intervention des autorités policières mardi afin de procéder au déplacement des personnes sans domicile fixe.

La directrice générale de la SCFPA, Soraya Ellert, indique avoir sollicité l'intervention des autorités policières afin de procéder au déplacement des personnes sans domicile fixe. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Quand j’arrivais au bureau, je devais déplacer un ou deux itinérants, chaque matin quasiment, pour être capable d’entrer à nos bureaux , explique Mme Ellert lors d'une entrevue accordée à l'émission Point du Jour. Mais hier c’était toute une autre chose, c’était quasiment un campement qui était établi derrière et sur les côtés de notre édifice.

Des itinérants présents autour de l’édifice de la Société canadienne-française de Prince Albert ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Des itinérants présents autour de l’édifice de la Société canadienne-française de Prince Albert. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Selon Soraya Ellert, certains de ces itinérants étaient particulièrement agressifs, ce qui a entravé sa capacité à intervenir pour les déplacer.

« La quantité de seringues qu’on trouve ici est phénoménale. » — Une citation de Soraya Ellert, directrice générale de la SCFPA

Mme Ellert affirme que malgré les interventions des forces de l'ordre, les personnes sans abri se sont déplacées brièvement, mais qu'ils demeurent toujours à proximité des locaux de l'organisme.

La police m’a dit qu’il faut appeler la Ville, j’ai appelé la Ville, on m’avait dit qu’il faut appeler la police. [...] Je sais plus quoi faire , se désole Soraya Ellert.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D’ailleurs, dans un courriel envoyé à la SCFPA , la Ville de Prince Albert affirme que les autorités municipales n'ont aucune compétence en cette matière .

Il s'agit d'une question provinciale, car il a un lien direct avec la santé mentale et de la toxicomanie , écrit la directrice générale de la Ville, Rhonda Trusty.

Nous continuons à nous faire entendre sur cette question, car les personnes sans-abri ont besoin d'une intervention et d'une aide pour traverser cette période , ajoute-t-elle.

Lors de leur récente réunion en mai dernier, Rhonda Trusty a abordé la question de la toxicomanie avec le ministre provincial de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, ainsi qu'avec la députée provinciale Alana Ross.

De son côté, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le gouvernement provincial rappelle qu'il a pris des mesures pour lutter contre la toxicomanie dans l'ensemble de la Saskatchewan, y compris à Prince Albert.

Le budget 2023-2024 comprend des investissements ciblés liés aux dépendances, dont 2,275 millions $ pour augmenter les places de traitement des dépendances dans la province et un million de dollars pour poursuivre pour les alertes aux drogues et assurer l'éducation et la formation , souligne un porte-parole du ministère de la Santé.

Avec les informations de Geneviève Patterson et Émeline Riffenach