L'Ontario aborde une première étape en vue de la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à grande échelle – la première en plus de 30 ans – afin de répondre à la demande croissante d'électricité dans la province.

Le ministre de l'Énergie, Todd Smith, a annoncé mercredi que le gouvernement veut doter la province d'une nouvelle centrale nucléaire pour produire jusqu'à 4800 mégawatts, assez pour alimenter 4,8 millions de foyers. Cette nouvelle centrale serait construite sur le terrain de la centrale actuelle de Bruce Power, sur les bords du lac Huron, à Tiverton.

Ce projet fait partie des tentatives de l'Ontario de répondre à la demande croissante d'électricité avec des sources sans émissions de gaz à effet de serre, bien qu'à court et à moyen terme, la province compte également sur une production accrue d'électricité par les centrales au gaz naturel.

Un rapport publié à la fin de l'année dernière par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité a révélé que la province pourrait éliminer complètement le gaz naturel de sa production électrique d'ici 2050 en commençant par un moratoire en 2027.

Toutefois, ce virage nécessiterait des dépenses en capitaux d'environ 400 milliards de dollars et une plus grande capacité de production, y compris avec de nouvelles centrales nucléaires d'envergure.

Occasion manquée

Le chef du Parti vert pense que le gouvernement passe à côté d’une occasion unique .

Mike Schreiner estime que l’Ontario devrait se tourner vers les énergies renouvelables pour sa transition vers une économie décarbonée qui s’appuierait sur l’électricité.

L'Ontario fait face à une pénurie d'énergie et la voie à suivre est claire : des énergies renouvelables bon marché, propres et sûres, soit l'hydroélectricité ainsi que l'énergie éolienne et solaire.

Il accuse le gouvernement de ramer à contre-courant parce qu’il a annulé des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique et parce qu’il mise sur le gaz naturel et sur le nucléaire.

Répondre à une hausse de la demande

Le gouvernement a lancé des consultations sur cette idée et le ministre Smith dit avoir entendu qu’il y avait beaucoup de soutien pour une nouvelle centrale nucléaire.

Le gouvernement veut se préparer à la croissance de la demande d'électricité dans les années 2030 pour recharger les véhicules électriques, pour fabriquer ces nouveaux véhicules et leurs batteries et pour faire fonctionner les fours à arc électrique de l'industrie sidérurgique.

Le ministre Smith a précisé mercredi que Bruce Power va maintenant entreprendre des consultations dans la communauté et mener une évaluation environnementale pour fins d'approbation fédérale afin de déterminer la faisabilité d'un projet de nouvelle centrale nucléaire en Ontario.

Bruce Power représente la plus grande installation nucléaire en activité au monde en ce moment avec environ 6550 mégawatts qui fournissent au réseau une énergie propre, fiable et sans émissions , a déclaré M. Smith en entrevue.

De façon générale, environ 30 % de l'électricité de l'Ontario provient de cette centrale en ce moment. Il y aurait de la place, à côté des centrales Bruce A et Bruce B, pour une Bruce C.