Des curieux s'étaient même approprié les lieux depuis quelques semaines déjà, mais l'inauguration marque aussi l’ouverture officielle de la piscine et du grand pavillon des Baigneurs.

Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Jonatan Julien, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Legault, le premier ministre du Québec, et Bruno Marchand, le maire de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le premier ministre François Legault est bien satisfait que la date de livraison et les coûts aient pu être respectés. On avait promis de réaliser la phase 3 en 2023. On est en 2023 et c’est réalisé, donc promesse tenue , se félicite-t-il en conférence de presse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  plage anse foulons promenade samuel de champlain phase 3 inauguration Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La nouvelle phase comprend trois stations. La station de la Plage inclut la piscine d’une capacité de 300 baigneurs, le grand pavillon et l'étendue ensablée. La station de la Voile offre un large terrain gazonné avec des tables de pique-nique avec barbecues ainsi que des terrains de volley-ball de plage et de pétanque. Et finalement, la station de la Côte donne accès à la piste cyclable.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Il y a aussi un miroir d’eau avec jets à la station de la Plage. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il est aussi possible de descendre le long du fleuve à marée basse et la station de la Voile offre un accès pour des petites embarcations.

La plage à marée basse, vue du côté de la station de la Voile (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le secteur baignable va assurément devenir un lieu prisé des futurs usagers, grands comme petits , prédit Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec qui gère le site.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À peine l'inauguration terminée que les lieux s'étaient déjà remplis de plaisanciers. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Au total, le projet représente des investissements de 193,3 M$, dont 179,5 M$ viennent du gouvernement provincial et 13,8 M$ de la Ville de Québec. Selon Marie Claire Ouellet, c’est le plus grand projet de la Commission à ce jour.

On trouvait ça dispendieux avant d’y avoir goûté. Mais quand les phases se sont réalisées une à une, il n’y a plus personne qui a douté. Redonner le fleuve à la communauté de Québec, c’est plus qu’un atout, c’est partie prenante de notre ADN , soutient Jonatan Julien, le ministre responsable de la Capitale-Nationale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La piscine donne l'impression de se vider dans le fleuve. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L’aménagement se situe entre la côte Gilmour et la côte de Sillery sur 2,5 km. L’ajout de cette phase porte l'étendue totale de la promenade Samuel-De Champlain à 6,8 km.

Les plus vieux d’entre nous se souviennent de quoi ça avait l’air avant et je pense que les plus jeunes ne nous croiraient pas. Ici, c’était des silos à essence et à mazout et il n’y arien de ça qui était accessible au public , relate le maire de Québec Bruno Marchand, visiblement fier du projet.

À quand la phase 4?

L’annonce d’une quatrième phase dans le secteur de Beauport semble se profiler pour le début de l’automne. Soyez assurés qu’on ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Après l'été, on arrivera avec de belles nouvelles pour la phase 4 , souligne Jonatan Julien.

Jonatan Julien insiste sur l'importance de ce genre de projet pour améliorer la qualité de vie en ville et l'attractivité de la région. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La forme que prendra cette nouvelle phase demeure toutefois incertaine. Il y a plein d’autres projets qui sont sur la table, y compris la phase 4, mais on va les regarder de façon plus détaillée , nuance le premier ministre.

Plusieurs acteurs aimeraient y voir une promenade linéaire le long du fleuve en cohérence avec les phases précédentes. Je m’attendrais à ce que les gens veuillent prolonger et continuer cette série de phases. Les gens de Beauport et Montmorency ne méritent pas moins que les gens dans Taschereau , remarque Étienne Grandmont, le député solidaire de la circonscription de Taschereau.

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, en discussion avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Pour se faire, il faudrait toutefois transformer l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, selon eux. Le problème du littoral Est, c’est l’autoroute. C’est une erreur historique qu’il faut maintenant corriger. Avec l’autoroute, on a complètement rendu moribond ces quartiers-là , soutient Patrick Albert de la Table citoyenne du Littoral Est et résident de Beauport.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc