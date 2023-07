Fin de la grève au RTC

Les chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont approuvé mercredi l’entente de principe intervenue au cours de la nuit entre leur syndicat et la partie patronale, mettant ainsi un terme à leur grève entamée samedi. Ce règlement survient juste à temps pour l’ouverture du Festival d’été de Québec (FEQ), dont le coup d’envoi sera donné jeudi.

Les 930 chauffeurs d’autobus du RTC avaient été convoqués en assemblée générale au Centre de foire de Québec à compter de 13 h mercredi afin de prendre connaissance de l’entente de principe avant qu’elle ne soit soumise à leur approbation par scrutin. Les syndiqués ont voté à 88 % en faveur de l’entente.

Puisque le conseil d’administration du RTC avait déjà approuvé le projet de règlement, sa ratification par les syndiqués met fin à la grève après quatre jours d’interruption des services.

Les services d’autobus étaient interrompus depuis samedi. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Depuis le début des négociations qui portaient sur le renouvellement de la convention collective des chauffeurs, la question des salaires était un des principaux points de discorde entre le syndicat et l’employeur.

L’entente ratifiée mercredi prévoit des ajustements et des augmentations de salaire totalisant 18 % sur cinq ans.

Rapatriement de Flexibus

En plus d’une bonification de leur rémunération, les salariés ont obtenu que le service Flexibus, confié à un sous-traitant, soit progressivement repris à l’interne et confié à des chauffeurs du RTC , un gain que le Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain inc. a qualifié de majeur .

On souhaitait absolument rapatrier le service. L’employeur a fini par nous entendre. Donc, à partir de 2027, on va le rapatrier de façon graduelle pour une opération complète en 2030 , a réagi la présidente du syndicat, Hélène Fortin, en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Hélène Fortin est la présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain inc. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Incapables de s’entendre avec leur employeur, les chauffeurs avaient mis leur menace à exécution samedi en déclenchant une grève d’une durée maximale de 16 jours.

En théorie, la grève aurait donc pu se poursuivre jusqu’au 16 juillet, paralysant ainsi les services d’autobus pendant les 11 jours du FEQ .

Soulagement

Au grand bonheur des festivaliers et des organisateurs du FEQ , les chauffeurs du RTC seront de retour sur la route dès jeudi, journée de lancement du 55e Festival d’été de Québec.

Le président-directeur général de BLEUFEU, l’entreprise derrière le FEQ , était à la fois heureux et soulagé par l’annonce de la reprise imminente des services du RTC .

C’est super pour les festivaliers. On parle de 15 000 à 20 000 personnes qui utilisent [chaque jour] le transport en commun [pour se rendre au FEQ ]. Donc, on relativise aussi, parce que si on fait en moyenne 100 000 personnes sur l’ensemble de nos sites par soir, eh bien, il y en a quand même 80 000 qui se déplaçaient [autrement qu’en autobus], mais ce n’est pas vrai que ces gens-là n’auraient pas été affectés aussi par un flot de trafic additionnel qui serait venu en ville , a réagi Nicolas Racine lors d’une mêlée de presse.

Avec la collaboration de Camille Carpentier et de Louis-Philippe Arsenault