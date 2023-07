Le Hapkido : un art martial qui se transmet de père en fille

Leurs performances théâtralisées sont mises en ligne. Dans une des vidéos de famille publiée sur YouTube, on peut voir le père et ses trois filles, Olivia, 11 ans, et Ayla, 9 ans, et Kaia, 5 ans, s’affronter.

C'est un paquet de bonbons Hi-Chew qui est au centre de leur combat qui est mis en scène.

Ses deux filles aînées regardent du coin de l’œil la confiserie, avec un air espiègle. Au moment où elles pensent s'emparer du bonbon, Jason Truong surgit et accapare la friandise.

S’ensuit alors un combat où le père est terrassé par la plus jeune des trois sœurs. Elle sourit d'un air espiègle et s'empare des bonbons.

Selon Jason Truong, initier ses enfants dès le bas âge leur permet de se défendre. Papa ne peut pas toujours être là pour protéger les filles. Je veux qu'elles soient très confiantes en elles-mêmes dans tout ce qu'elles doivent faire , justifie-t-il.

Si Jason Truong se plaît dans cet art, ses débuts n'ont pourtant pas été de tout repos. Il se souvient que lorsqu’il avait environ 12 ans, son frère aîné lui avait suggéré de faire plus d'exercice, à cause de son poids.

C’est alors qu'il s'inscrit à cet art martial d'autodéfense qui utilise des coups de pied, des coups de poing, et divers autres prises, entre autres.

Bien qu’elles adorent pratiquer cet art avec leur père, ses filles, ne souhaitent pas suivre ses traces. Photo : (Gracieuseté : Natasha Bigeau)

Des arts martiaux au cinéma

Jason Truong affirme que l'acteur Jackie Chan est son idole. Il rêvait d'ailleurs de devenir acteur quand il était jeune.

Grâce à sa maîtrise des cascades, il est devenu l'un des rares spécialistes en Saskatchewan et il a pu décrocher des rôles dans des films aussi bien au Canada qu’aux États-Unis.

Quand l'industrie cinématographique a entendu parler de sa maîtrise du Hapkido, les mouvements d'arts martiaux ou les scènes de combat devant la caméra font de plus en plus partie du travail de Jason Truong.

Depuis, ses jeux de rôles sont bien appréciés des réalisateurs de cinéma comme Daniel Ford Beavis, qui est originaire de la Saskatchewan.

En 2011, ce dernier avait besoin d'un acteur pour se faire étrangler de manière convaincante et Jason Truong a très bien réussi ce pari.

Je dis toujours que la partie difficile des cascades est votre attitude, et si vous n'avez pas la bonne attitude, personne ne veut être autour de vous sur le plateau. Il est très humble , affirme Daniel Ford Beavis.

Jason Truong affirme cependant qu'il a décroché son rôle préféré en 2018 à Vancouver, où il jouait en tant que cascadeur dans la série télé The Man in the High Castle d'Amazon Prime.

Depuis, il a joué un combattant d'art martial mixte dans Cagefighter, un film réalisé en Saskatchewan. Jason Truong a aussi été en Californie où il a joué et aidé à chorégraphier Kung Fu Ghost. Il a d'ailleurs décroché un prix au Festival du film de San Diego pour ce rôle.

Âgé de 41 ans, Jason Truong, qui est un partisan de Jackie Chan, a pu décrocher des rôles dans des films aussi bien au Canada qu’aux États-Unis. Photo : (Gracieuseté : Natasha Bigeau)

Jason Truong reconnaît toutefois que le jeu de cascade n’est pas sans danger. Il indique cependant qu'il prend toujours l'aspect sécuritaire très au sérieux, car des accidents peuvent vite se produire.

L’acteur souligne qu'il pratique le breakdance depuis son adolescence et que cela lui permet d’améliorer son agilité et l'aide à exprimer convenablement les personnages à l'écran.

Jason Truong enseigne également cet art à 50 étudiants, allant d'enfants aux personnes âgées. Il souhaite plus de financement de la part de la province pour cette industrie cinématographique qui a un grand besoin.

Il est l'un des acteurs dans le film A Cowboy Christmas qui est produit par la chaîne de télévision Hallmark Channel. Le film a été tourné à Maple Creek, en Saskatchewan. Jason Truong travaille également sur des scénarios avec des amis. Quant à ses filles, elles ne souhaitent pas suivre les traces de leur père.

Avec les informations de Natascia Lypny