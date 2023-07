Stampede de Calgary : les hôtels près de leur capacité avant le début festival

D'après l’association, Calgary va connaître une occupation record des hôtels durant la période du festival qui va du 7 au 16 juillet. Un record bien au-dessus des 10 dernières années.

Beaucoup de gens ont réservé en avance cette année. Il sera difficile de réserver une chambre d’hôtel pour le mois de juillet , affirme le directeur général de l'Association des hôteliers de Calgary, Sol Zia.

C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les voyageurs qui ont traîné les pieds, mais c'est une bonne nouvelle pour un festival d'été qui a été durement touché par la pandémie de COVID-19.

Le Stampede a été annulé pour la première fois en 100 ans au début de la pandémie de COVID-19 en 2020. L'organisation a perdu 26,5 millions de dollars et licencié environ 90 % de ses employés.

En 2021, l'événement est revenu à une capacité réduite de moitié et s'est soldé par une perte de 8,3 millions de dollars. La situation a commencé à s'améliorer l'année dernière, lorsque le Stampede a enregistré la quatrième plus grande affluence de son histoire et a affiché un résultat d'exploitation positif de 13,8 millions de dollars.

Les ventes de billets dépassent les niveaux de 2019. L'Ontario, la Colombie-Britannique et de beaucoup de gens de l'extérieur de l'Alberta se rendent à Calgary en très grand nombre. Ils représentent plus de la moitié de ce que nous avons constaté dans les premières ventes de billets et de chambres d'hôtel , affirme Cindy Ady.

Je peux dire qu'à l'heure actuelle, les billets pour le rodéo et le spectacle du soir dépassent les niveaux de 2019 , ajoute Shannon Greer, responsable de la communication et des relations avec les médias pour le Stampede de Calgary.

Coup de pouce à l'économie locale

Mardi, lors d'une conférence de presse, les responsables du Stampede ont dit qu'ils s'attendent à une fréquentation proche de celle de l'année dernière, c'est-à-dire de l'ordre de 1,2 million de personnes.

Selon Ruhee Ismail-Teja, directrice des politiques et des communications de la Chambre de commerce de Calgary, l'optimisme suscité par le retour en force du Stampede s'étend à la communauté des affaires.

Elle assure que le Stampede stimule considérablement l'économie locale, notant qu'environ 30 % des participants de l'année dernière étaient des visiteurs de l'extérieur de la Ville.

Il stimule le tourisme, la croissance des entreprises, les emplois locaux et nous aide à être aussi dynamiques que possible dans la ville. Nous voyons beaucoup de concerts et de spectacles. Et finalement, nous constatons que l'infrastructure suit , renchérit-elle.

Avec les informations de Joel Dryden