Les demandes du Bloc appuyées par des entrepreneurs forestiers et élus du Lac-Saint-Jean

Les conséquences liées aux feux de forêt affectent considérablement les petites et moyennes entreprises forestières. Certains entrepreneurs pourraient avoir de la difficulté à poursuivre leurs opérations au cours des prochains mois s'ils n'obtiennent pas des compensations financières.

La récolte d'arbres a été stoppée pendant plusieurs semaines en raison des incendies et des restrictions de travaux en forêt. Les pertes de revenus, elles, sont évaluées à 57,5 millions de dollars, dont plus de cinq millions au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce sont des pertes de revenus extraordinaires. Normalement on est à pleine capacité au mois de juin. C'est une des grosses périodes de l'année, tout le monde est au travail, et là, on vit l'effet contraire. [...] Je veux parler pour nos employés, pour eux présentement qui ont de petites familles, ils ont des besoins à remplir, plusieurs ont pigé dans leur banque de vacances pour compenser les manques de revenus, et ça crée un stress et de l'incertitude , a expliqué l’entrepreneur Donald Fortin, président de Forestier AD Fortin, à Saint-Edmond-les-Plaines.

Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé une aide de 50 millions de dollars pour les entreprises touchées par les feux de forêt, en plus des mesures spécifiques d’aide pour l’industrie de la sylviculture révélées la veille.

Le gouvernement pourrait poser un geste, Québec le fait et il y aurait un sentiment de sécurité, un sentiment d'apaisement chez les entrepreneurs, c'est fondamental, la réponse peut venir dès aujourd'hui , a exprimé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Le député de Jonquière, Mario Simard, était accompagné de son chef, Yves-François Blanchet, et du député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Certaines petites et moyennes entreprises du secteur forestier et sylvicole pourraient jusqu’à cesser complètement leurs opérations si aucune aide ne leur est offerte.

Comme durant la pandémie

Le Bloc demande donc au gouvernement Trudeau de s’inspirer de programmes d’aide mis sur pied pendant la pandémie, pour éponger le manque à gagner de ces PME, notamment pour les pertes de machinerie et pour les frais fixes. Plusieurs demandes avaient déjà été présentées le 20 juin par les députés de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, et de Jonquière, Mario Simard.

On est rapidement arrivé avec des solutions qui peuvent être mises en place aussi rapidement puisqu'elles ont déjà été éprouvées et testées dans le cadre d'une autre crise récente et qu'elles venaient pallier aux mêmes enjeux , a enchaîné le chef du Bloc.

On a besoin dans le contexte actuel de compensations, c'est-à-dire des mesures qui vont venir aider à compenser les pertes que ces entrepreneurs-là ont eues jusqu'à maintenant, car en situation normale, leur taux de rentabilité est très, très faible, et là, s'ils ne peuvent rien faire, c'est déficitaire , a rappelé Alain Paradis, ingénieur forestier et directeur général de la Coopérative Petit Paris, à Saint-Ludger-de-Milot.

La circulation sur des routes et des chemins forestiers a été interdite à plusieurs moments. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les conséquences financières liées aux feux de forêt surviennent alors que la stratégie de protection du caribou du gouvernement québécois est attendue. Cette dernière fait craindre le pire aux entreprises forestières, car elle pourrait limiter les possibilités de coupes. Elle devait normalement être déposée en juin, mais elle a été retardée pour considérer les impacts des incendies.

Depuis de nombreuses années déjà, le milieu de l'industrie forestière subit des pressions de toutes sortes, vit des préoccupations constantes. On a suivi l'aspect du caribou, et là s'ajoutent les feux. Il faut donner un coup de main. Ces entreprises-là sont primordiales chez nous , a clamé la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Les préfets des trois municipalités régionales de comté (MRC) du Lac-Saint-Jean étaient également sur place.

Parallèlement aux demandes adressées au gouvernement fédéral, l’industrie forestière attend toujours le feu vert du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour amorcer la récolte du bois brûlé. Le temps presse et les défis seront nombreux, selon cette dernière.

D’après un reportage de Roby St-Gelais