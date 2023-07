Les Madelinots invités à être plus positifs face au tourisme

Tourisme Îles de la Madeleine lance une série de capsules vidéo sur les réseaux sociaux dans le but d’inviter les insulaires à « renouer avec leur accueil unique et réputé ».

Cette campagne de communication veut rappeler aux Madelinots que l’accueil traditionnellement chaleureux qu'ils réservent aux visiteurs est un élément vital pour la réputation de la destination.

La conseillère en promotion numérique de Tourisme Îles de la Madeleine, Anne Bourgeois, remarque que cet accueil se fragilise depuis quelque temps et qu’un essoufflement face au tourisme se fait sentir au sein de la population.

Ce n’est pas généralisé, mais on entend des commentaires autour de nous, sur les réseaux sociaux, à l’épicerie, au dépanneur, dans les amis, qui laissent parfois à désirer, explique Mme Bourgeois. Des fois, ça vient aux oreilles des visiteurs et c’est là où l’équilibre peut basculer très rapidement, et la réputation des Îles peut être entachée.

« J’ai l’impression que les gens ne réalisent pas la portée des commentaires qu’on lit sur les réseaux sociaux. Une touriste est déjà venue me dire qu’elle avait beaucoup hésité à venir aux Îles parce qu’elle entendait qu’on était tanné de voir des touristes. C’est quelque chose qui fait mal à entendre. » — Une citation de Anne Bourgeois, conseillère en promotion numérique chez Tourisme Îles de la Madeleine

Mme Bourgeois précise que la campagne de sensibilisation n’a pas pour but d’obliger les Madelinots à être chaleureux envers les touristes, mais bien de leur rappeler l’importance de l’industrie touristique pour l’économie des Îles-de-la-Madeleine.

« On veut ramener du positif dans le milieu parce que depuis la pandémie, on a l’élastique un peu moins étirable », croit Anne Bourgeois. « On est vite tanné et on a le commentaire négatif toujours plus rapide. » Photo : Nigel Quinn

On est conscient que le tourisme peut déranger, c’est un équilibre difficile à maintenir , admet-elle. Il faut que tout le monde soit content ; que les visiteurs soient contents, mais surtout que les résidents soient contents de recevoir les visiteurs.

On ne peut pas forcer personne à être de bonne humeur, mais on veut faire prendre conscience que si on a tout ce qu’on a comme services aux îles de la Madeleine, c’est beaucoup grâce au tourisme et, des fois, on ne le réalise pas , ajoute Anne Bourgeois. Il ne faut pas cracher dans la soupe.

Les Îles-de-la-Madeleine : les défis du tourisme insulaire ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Dessine-moi un dimanche Les Îles-de-la-Madeleine : les défis du tourisme insulaire. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

De juin à septembre 2022, 73 600 visiteurs se sont rendus aux îles de la Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une enquête sur la perception du tourisme

La Communauté maritime des Îles et Tourisme Îles de la Madeleine mènent actuellement une enquête auprès des Madelinots pour connaître leur perception du tourisme.

Trois périodes de sondage sont prévues d'ici le printemps 2024. Le premier coup de sonde réalisé en juin est déjà terminé, mais les résultats seront seulement communiqués au terme de la démarche.

Un stationnement bondé aux Îles-de-la-Madeleine (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Yves Vigneau

Un sondage réalisé en 2020 auprès de quelque 500 personnes, dont près de 90 % des Madelinots, révélait que 57 % des répondants estimaient qu’il y avait trop de visiteurs aux Îles-de-la-Madeleine durant l’été.

Selon ce même sondage, 84 % des personnes consultées étaient d’avis que le tourisme exerçait alors une trop grande pression sur la disponibilité de logements. Aussi, 59 % des répondants croyaient que le milieu madelinot n’avait pas la capacité de soutenir les impacts du tourisme en matière de gestion des déchets.

La Communauté maritime des Îles et Tourisme Îles de la Madeleine soulignent que ces constats ont nourri l'exercice en cours. La démarche d'enquête s'inscrit dans le cadre de la Stratégie touristique durable 2021-2026.