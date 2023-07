La Chapelle du rang 1 : un repère tranquille

À un jet de pierre du lac qui donne son nom à la petite municipalité de l'Estrie, se trouve une minuscule chapelle qui veut grand. À la Chapelle du rang 1 de Lac-Mégantic, on ne sert plus de vin de messe depuis belle lurette, mais on célèbre la vie à coup de chansons. Histoire du projet d'une famille tissée serrée qui avait des rêves géants pour sa communauté.

Ça reste un projet qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, mais ça fait partie du grand projet de reconstruction sociale dont on avait besoin après ce que l'on sait de 2013 , explique le propriétaire de la Chapelle du rang 1, Stéphane Lavallée.

Si au départ, les Lavallée voulaient surtout sauver un bâtiment patrimonial de Lac-Mégantic, rapidement l'idée a germé d'en faire une salle remplie de joie et de musique. Et surtout, d'en faire un lieu de rencontres comme l'était la petite église qui a pignon sur rue depuis 1891.

« Le rassemblement, c'est vraiment la prémisse du projet. Oui, il y a le spectacle qui est la finalité, mais [on veut en] faire un lieu de rassemblement pour que les gens de la communauté, les gens de l'extérieur, les touristes et aussi les artistes puissent venir communiquer, échanger, parler d'une passion commune qu’est celle de la musique. » — Une citation de Hubert Lavallée, directeur de la programmation de la Chapelle du rang 1

En plus d'assister à un concert, les gens peuvent venir casser la croûte, gratuitement, avant le spectacle, question de fraterniser. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Et tant qu’à en faire un endroit où les rencontres sont la priorité, les propriétaires vont plus loin que de déverrouiller leur salle quelques minutes avant que les artistes foulent la scène. Chaque fois, les spectateurs sont conviés à un barbecue, question de socialiser autour d’un hot dog avant que les artistes établis ou ceux de la relève prennent le micro.

L'ambiance ici, notamment pendant les soupers qu'on partage, c'est comme si on vous invitait à venir partager un moment, comme si on invitait nos amis, notre famille. Et après, c'est l'intimité de la chapelle qui rend ça spécial , explique la directrice de production, Camille Stringer. Et même si les Lavallée sont tissés serrés, ils tiennent à dire qu’elle fait maintenant partie de leur famille recomposée .

Camille n’est pas la seule à voir cette unicité dans ce projet. La famille Lavallée, ce sont des gens que j'admire énormément pour toute l'énergie qu'ils ont amenée dans la communauté. Ils ont amené un souffle à la suite de la catastrophe, et c'est un souffle qui perdure une décennie plus tard , analyse le chanteur, Vincent Vallières.

Pour marquer le dixième anniversaire de la tragédie, les Lavallée souhaitaient, encore une fois, recevoir l'artiste de Magog. C'est le genre de lieu qui apporte du sens, je pense. J'irais jusque là, [un lieu] qui apporte du sens à la communauté , résume-t-il.

Vincent Vallières s'est produit à deux reprises à la Chapelle du rang 1 de Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada

Une Chapelle qui interpelle

Même si la petite salle de spectacles ne compte que 60 places, elle ne pourrait pas fonctionner sans ces bénévoles qui changent tout. Dans le lot, il y a Suzie et Jean. Le couple s’implique depuis son ouverture en 2017. C'est le côté vraiment intime, familial [qui nous attire ici]. Comme les gens qui viennent voir les shows. C'est une émotion qui est différente d'ailleurs. Et les artistes aussi, on le sent qu'ils sont choyés. Ils parlent des Lavallée, ils parlent de la place et disent que ça ne ressemble à rien d'autre , croit Suzie.

Même l’histoire du propriétaire de l’endroit est unique. Stéphane Lavallée avait quitté sa ville natale durant plusieurs années avant d’y revenir deux jours à peine après la tragédie ferroviaire. Non seulement il n’est jamais reparti, mais même ses trois fils ont décidé récemment de vivre à Lac-Mégantic. Hubert dirige et programme les spectacles de la Chapelle en plus du Festival Colline. Jérôme a maintenant son café, le Ditchfield et Félix rénove des maisons patrimoniales. S’ils ont des métiers différents, reste que toute la famille s'entraide pour les nombreuses tâches reliées à la chapelle.

Camille Stringer, Jérôme, Hubert et Stéphane Lavallée forment une équipe soudée serrée qui est derrière le succès de la Chapelle du rang 1. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

« Travailler avec ses enfants, c'est parfois un peu d'arbitrage, mais c'est surtout beaucoup de plaisir! Je pense que ça révèle aux enfants qu’à travers ça, c'est que chacun ne peut pas être l'autre. Ça a été un grand apprentissage au cours du projet : un ne peut pas être l'autre, mais ensemble, on est pas mal plus fort. » — Une citation de Stéphane Lavallée, propriétaire de la Chapelle du rang 1

La réputation de la famille s’est frayée rapidement un chemin chez les locaux. Les Lavallée, ils l'ont l'affaire! Tout ce qu'ils touchent, ça se transforme en succès! s'exclame une fidèle spectatrice, Anne Gauvin.

Quand on demande au principal intéressé la raison de ce succès, Stéphane Lavallée assure que l'authenticité de ce projet est fondamentale. C'est un projet familial, c'est un projet de vérité. On ne se raconte pas d'histoires. On a un grand plaisir à recevoir les gens, les artistes ici explique, humblement, le propriétaire.

Huit spectacles seront présentés au cours de l'été à la Chapelle du rang 1 à Lac-Mégantic. Outre Vincent Vallières, il sera possible de voir Claudia Bouvette, Florence K et Gab Bouchard. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L'été réconfort

Une décennie s'est écoulée depuis la catastrophe ferroviaire, et pour la famille Lavallée, les commémorations soulignent assurément la force de toute une communauté. Ensemble, on est en train de bâtir le nouveau Mégantic, et ce nouveau Mégantic, ce sont les petits projets comme la Chapelle, comme le Festival Colline, comme chacun des projets que mes fils entreprennent, et que plein d'autres jeunes lancent à leur tour affirme avec conviction Stéphane Lavallée.

Pour l’instant, la petite église est fermée pendant les froids mois d’hiver. Mais lorsqu’arrive le chaud temps, les portes s’ouvrent pour laisser entrer toute cette chaleur au propre comme au figuré.

Et ça, Vincent Vallières est plus que d'accord. Habitué aux grandes salles, ça reste un réel privilège pour lui de présenter son tour de chant dans l'intimité de la chapelle. La vie culturelle pour moi, ici, est source d'espoir. Je suis content d'être là , raconte l'auteur-compositeur-interprète, quelques minutes avant de monter sur la petite scène un soir de juin dernier. Une prestation touchante, empreinte de douceur et de respect. À l’image de cette chapelle qui a fait vibrer tant de cœurs et de cordes vocales depuis six ans.

« C'est l'été réconfort. J'oserais dire que c'est un été où on célèbre le beau. Parce que dans le plus difficile, le plus laid, le plus tragique émerge un jour le beau, la beauté. » — Une citation de Stéphane Lavallée, propriétaire de la Chapelle du rang 1

Avec les informations d'Anik Moulin