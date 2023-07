Le maire Jean Lamarche a pensé démissionner

Les tensions sont vives au conseil municipal depuis des mois, mais ce sont des douleurs à la poitrine qui ont amené le maire à se questionner sur son état, l’automne dernier.

Jean Lamarche, qui a des antécédents de maladies cardiaques dans sa famille, est allé consulter un médecin. Il a alors su que le problème ne se situait pas à ce niveau.

Il dit avoir traversé une période très noire . Le temps des fêtes lui a permis de retrouver de l’énergie, mais à son retour au travail en janvier, il était à nouveau sur une pente descendante.

J'ai flanché , raconte Jean Lamarche qui dit avoir eu besoin de dormir 14 h par jour les premiers temps.

Les promenades avec son chien et une offre de s’occuper des pratiques de basketball dans une école secondaire sont parmi les activités qui lui ont permis de se remettre sur les rails .

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, était en entrevue mercredi à l'émission Toujours le matin. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

À ce jour, même après le conseil houleux de mardi soir, Jean Lamarche dit ne pas regretter sa décision.

Il avoue avoir dit changer sa façon de voir les choses. Il a notamment dû faire le deuil de son désir d’obtenir l’unanimité, des consensus.

Je suis quelqu'un qui aime convaincre, je suis quelqu'un qui aime séduire, je suis quelqu'un qui aime rallier et et et pour moi c'était des grands deuils, à chaque fois de voir que la démocratie, c'est la majorité plus un , confie-t-il.

D’ailleurs, aussitôt de retour, Jean Lamarche a été confronté à un sujet qui est loin de faire l’unanimité. Il a dû se prononcer sur la controversée question de la destruction de milieux humides au parc industriel Carrefour 40-55. De justesse, grâce à son vote, l’emprunt nécessaire aux travaux de drainage a été approuvé.

Il y a 97 % des milieux humides du terrain qui est préservé. On va en sacrifier, le mot est fort, puis je vais l'utiliser, ça ne me dérange pas, on va en sacrifier 3 % , explique-t-il. Jean Lamarche réitère qu’il souhaite obtenir plus de revenus grâce au développement du parc industriel, pour résoudre des problèmes comme l’itinérance. Ça passe nécessairement par des revenus autres que les taxes des citoyens.

Au sujet de son avenir, le maire de Trois-Rivières n’est pas encore en mesure de dire s’il se présentera aux prochaines élections, en 2025.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin