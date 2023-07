2023 sera-t-elle une année record en termes d’homicide en Saskatchewan?

Selon un communiqué publié le 15 juin dernier, le Groupe des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan enquête sur 15 homicides qui sont survenus depuis janvier. Il s'agit d'une hausse d'homicides enregistrée par rapport aux deux années précédentes.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, la province a enregistré un total de 12 homicides, ce qui représente trois homicides de moins par rapport à l'année 2023.

De même, durant la même période en 2021, la province a enregistré un total de 11 homicides, soit quatre homicides de moins.

L’agent responsable du Groupe des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan, le surintendant Joshua Graham, souligne que la situation actuelle suscite des préoccupations au sein des rangs des forces de l'ordre.

Sept homicides ont été commis sur le territoire de la GRC de la Saskatchewan au cours des 30 derniers jours seulement , affirme M. Graham.

« Si la tendance se maintient, la Saskatchewan affichera un nombre record d’homicides pour une quatrième année consécutive. » — Une citation de Joshua Graham, surintendant

Selon lui, les enquêteurs du Groupe des crimes majeurs font face à une lourde tâche d’enquêter sur ces nouveaux homicides. Aussi, ils ont de la difficulté de gérer une charge de travail qui augmente sans cesse , alors qu'ils continuent à s'occuper de nouveaux cas.

Cette charge de travail influe grandement sur le bien-être des enquêteurs, qui sont résolus à ce que justice soit faite pour les victimes et leurs familles , affirme-t-il.

La politique est responsable de cette réalité

L'expert en criminologie de l’Université de Saint-Boniface au Manitoba Jean-Claude Bernheim estime que l'augmentation du nombre d'homicides en Saskatchewan peut être attribuée à la condition sociale de certaines personnes.

L'augmentation du nombre d'homicides en Saskatchewan peut être attribuée à la condition sociale dans laquelle les individus vivent, selon le spécialiste en criminologie, Jean-Claude Bernheim. Photo : Radio-Canada

Les conditions sociales et économiques de certains nombres de personnes ou de groupes de personnes se sont détériorées et continuent de se détériorer depuis quelque temps , indique M. Bernheim lors de son passage à l’émission Point du jour.

Par ailleurs, il souligne que la vaste majorité de ces crimes se produisent dans les quartiers défavorisés .

On sait que la pandémie de la COVID-19 a eu aussi des impacts sur la santé mentale des gens et quand il a y un problème avec la santé mentale, ça peut dégénérer un conflit interpersonnel [...] l'inflations et le coût de vie qui ne cesse à accroître peut aggraver aussi ce conflit , renchérit le criminologue.

Ce dernier estime que les politiciens ne semblent pas assumer pleinement leurs responsabilités concernant ces conditions sociales et économiques.

Le fondement de cette réalité est, d’abord et avant tout, politique parce que le contexte social et économique dans lequel les Canadiens vivent ce sont des contextes qui découlent directement des décisions politiques, soit fédérales soit provinciales et éventuellement municipales , note-t-il.

Avec les informations d’Emeline Riffenach