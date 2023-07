Un thermostat est aussi brisé. Les pièces nécessaires pourraient arriver seulement dans trois à six semaines, selon la Ville de Baie-Comeau. L’agent aux communications pour la Municipalité, Pierre-Olivier Normand, explique qu’il était préférable de mettre une croix sur la saison 2023.

Malheureusement, on s’est rendu compte de ça lorsqu’on est arrivé pour démarrer le tout. C’est certain que du côté de la Ville de Baie-Comeau, si on avait pu prévoir le coup, on l'aurait fait , justifie Pierre-Olivier Normand.

La piscine du secteur Marquette a été rénovée en 2022. Des travaux de plomberie, de mécanique, d'électricité ont notamment été effectués. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Maintenant, on est en mode action pour pouvoir offrir une session de baignade. Parce qu’il faut savoir qu’à Baie-Comeau, on a deux piscines municipales , ajoute-t-il. L’horaire de l’autre piscine, celle dans le secteur Mingan, a donc été bonifié.

On a ajouté des bains à la piscine Napoléon-Paul-Otis. Et au cours des prochains jours, on pourra regarder pour faire d’autres ajouts, que ce soit des bains ou des services de navettes. Mais ce n’est pas encore confirmé pour l’instant , laisse entrevoir Pierre-Olivier Normand.

Des travaux de décontamination dans le bâtiment de la piscine Saint-Nom-de-Marie, en raison de présence d’amiante, devraient également se terminer prochainement.