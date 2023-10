Livres jeunesse et cartes géographiques sous le trait de Jacqueline Hudon

Dans le petit studio de Jacqueline Hudon à Calgary, il y a des centaines de livres de référence. L’artiste à la fois méthodique et intuitive consacre beaucoup de temps à la recherche. Coup d'oeil au travail créatif de cette passionnée d'illustration jeunesse et de cartes géographiques.

L'artiste, grapĥiste de formation, met à profit son intuition pour réaliser ses cartes géographiques. Un travail qui lui permet aussi de plonger dans son amour pour l'histoire et le voyage.

Au début, elle place les routes, puis le fond. Elle met des taches d’aquarelle de différentes couleurs. Puis les bâtiments font leur apparition.

Pour sa carte illustrée de Zénon Park, son village natal, c'est une trentaine de bâtiments qui ont été patiemment dessinés, très petits pour ne pas perdre la qualité de la ligne lors de l'agrandissement.

Sur cette carte inspirée de souvenirs de jeunesse, Jacqueline y a tracé sa maison d'enfance, près d'une patinoire détruite en 1984. C’est une représentation fidèle du bâtiment, mais les lignes sont exécutées à main levée, créant ainsi un style qui lui est propre.

J'aime dessiner sans utiliser une règle parce que je perdrais de la joie , explique l'illustratrice.

Les bâtiments sont dessinés à la main et avec plusieurs médiums. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

L'artiste a fouillé dans des archives et consulté plusieurs photos d’époque pour réaliser ce projet.

Cartes postales, cartons illustrés, livres jeunesse, avec parfois des personnages aux grands yeux et aux joues roses, chacun de ses projets portent sa touche reconnaissable empreinte de spontanéité.

La liberté dans la démarche

En 2015, elle a illustré Charlie’s Dirt Day de l’auteur Andrew Larsen. Charlie’s Dirt Day aborde le taxage et l’intimidation à travers l'histoire d'un petit garçon à la maternelle.

L'illustratrice dit toujours amorcer un projet en faisant plusieurs petits dessins libres qu'elle raffine ensuite. Elle veut éviter que les images d’un livre soient trop similaires les unes aux autres.

Des chenilles qui grandissent et marchent sur deux pages constituent dans ce projet l'une de ses illustrations préférées.

Les chenilles se déplacent sur les deux pages du livre pour symboliser la croissance. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Dans son travail, Jacqueline Hudon utilise plusieurs médiums pour mieux voir les textures et les contrastes. Elle passe aisément de l’acrylique, du crayon, des crayons de couleur à l’aquarelle.

En tout, elle fait plusieurs générations de dessins pour créer un personnage, rapetissant son corps ou changeant l'arrière-plan. L’artiste combine ensuite le tout avec l’aide de logiciels à l’ordinateur.

Au début, quand je fais le plan, je pense beaucoup. C’est l’étape la plus frustrante et la plus satisfaisante!

Les fournitures d'arts sont installées dans le petit studio. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

L’artiste n'a pas de rituel. Mais elle sait qu’une image est terminée quand elle a ajouté assez de détails et qu'elle y retrouve sa touche.

J’aime des images basées sur la réalité, mais un peu croches. Les têtes sont penchées, les bâtiments sont un peu sur le côté.

La Fransaskoise qui a déménagé à l'âge de 18 ans en Alberta pour y faire des études à l’Université des Arts a toujours eu en tête la passion du dessin, art qu'elle cultive depuis l'enfance.

Depuis, elle a illustré plusieurs ouvrages, dont le plus récent I Didn’t Stand Up, de Lucy Falcone, publié en 2019.