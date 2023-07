La Ville prend en charge l’ensemble des travaux préparatoires du tramway

La Ville de Québec mènera finalement l'ensemble de la réalisation des travaux relatifs aux réseaux techniques urbains (RTU) de son projet de tramway. Ces travaux, déjà commencés, ont pour but de déplacer les réseaux de gaz, électriques et de télécommunications situées sous le tracé de 19,3 kilomètres.

Il s'agit d'un changement de cap pour la Ville puisque la moitié de ces travaux devait initialement se trouver sous la responsabilité du partenaire privé chargé de bâtir les infrastructures du tramway.

La Ville, jusqu'ici, a mené 50 % de ces travaux pour un montant de 108 M$. Cet argent provient de l'enveloppe totale du tramway, financé conjointement par les trois paliers de gouvernement.

La facture des chantiers restants surpassera les 108 M$ déjà investis jusqu'ici, prévient le maire de Québec, Bruno Marchand. C'est 50 % en espace, en distance, mais ça va être plus que 108 millions.

Pourquoi on le fait? Parce qu'on pense qu'on a développé une bonne expertise , estime le maire, qui ajoute que jusqu'ici, aucun dépassement de coûts n'a eu lieu dans le cadre de ces travaux techniques.

« On sent qu'on est capable d'économiser, d'avoir une meilleure gestion financière du projet, d'économiser sur des coûts parce qu'on va le faire nous-mêmes. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Risque calculé

La Ville croit aussi que prendre l'entièreté des travaux à sa charge permettra de respecter les délais. Dans la très grande majorité, à part une exception, on rentre dans les délais. On a développé une expertise et on se rend compte qu'il y a beaucoup de consortiums qui déposent, donc on a de la concurrence dans ces appels d'offres là .

Le maire indique que la prise en charge des travaux permettra d'éviter aux consortiums de demander une trop grande réserve en cas d'imprévus pour ces travaux. Cette décision a été annoncée aux consortiums. On retire ça de l'appel d'offres, précise le maire.

« Il y a un risque tant que ce n’est pas fait. Mais à la lumière des 50 % qu'on a faits, on est 100 % dans les prix qu'on avait estimés ou moins. À la lumière du 50 % fait, on dit que c'est inutile de prendre le risque que ça nous coûte plus cher alors qu'on l'a démontré à travers ce qui a été fait, même dans la situation économique récente. » — Une citation de Bruno Marchand

Rappelons que la Ville a récemment déposé son dossier d'affaires au gouvernement du Québec. Celui-ci contient une estimation finale de la facture totale du projet, qui recoupe les coûts liés au volet infrastructures.

Travaux sur le boulevard René-Lévesque

La réalisation de ces travaux se fait en partenariat étroit avec différents fournisseurs, notamment Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et Énergir, de même que des entrepreneurs. Visant à éliminer la présence des réseaux techniques urbains sous la plateforme ferroviaire, ces travaux font partie intégrante des travaux d’infrastructures souterraines nécessaires à la construction du tramway , précise la Ville.

L'administration Marchand lancera prochainement un processus d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux préparatoires dans le secteur du boulevard René-Lévesque, de même que pour son réseau municipal d'aqueduc et d'égouts. Le tramway doit circuler sur cette importante artère lors de sa mise en service, en 2029.