Kaméléart déposera une proposition à ses créanciers

Le trésorier de Kaméléart et comptable professionnel agréé de formation, Jean-Claude Gagnon, croit que l’organisme sera en mesure de rembourser une bonne proportion de ses dettes, sans toutefois préciser à quelle hauteur.

On a réussi à convaincre deux commanditaires importants qui vont faire en sorte que nos artistes et les autres créanciers vont […] recevoir une somme importante de ce qu’il leur est dû , explique-t-il.

M. Gagnon affirme toutefois que les créanciers ne seront pas remboursés en intégralité. Si on pouvait, on le ferait, mais il ne faut pas abuser de nos commanditaires non plus.

Selon le trésorier, les consommateurs ainsi que les détenteurs de billets et de chèques-cadeaux seront entièrement dédommagés.

En mai dernier, le trésorier qui se charge bénévolement depuis le 1er avril de mettre à jour les informations financières de l'organisme affirmait que l’organisme pourrait éviter la faillite. Toutefois, la possibilité de se placer sous la Loi sur la faillite et la solvabilité est une option envisagée, à la suggestion d'un syndic de faillite.

M. Gagnon indique qu'un syndic, qu'il préfère garder confidentiel, a été identifié pour accompagner le diffuseur dans la proposition concordataire qu'il compte soumettre aux créanciers en vue d’obtenir une réduction de ses paiements ou un prolongement du délai de remboursement.

Jean-Claude Gagnon soutient toutefois que Kaméléart n'est pas actuellement placé sous la protection de la Loi sur la faillite et la solvabilité. On n’est pas là du tout. On opère depuis le 1er avril, on fait tous nos spectacles, tous les engagements additionnels qu’on prend, on les paye au fur et à mesure , ajoute-t-il.

Il mentionne avoir confiance que la proposition soit acceptée par les créanciers.

« Ce n’est pas une option qu’ils nous disent non. On va tout faire pour qu’ils acceptent. » — Une citation de Jean-Claude Gagnon, membre du conseil d'administration de Kaméléart

La dette de Kaméléart a finalement été quantifiée, révèle M. Gagnon. Il souhaite cependant ne pas dévoiler le montant pour l'instant. Quand le portrait sera amélioré et qu’il sera beau, on sera capable de [montrer] comment il était avant , précise M. Gagnon.